La infraestructura, avalada por Donald Trump, emplea tecnología de corriente continua de alto voltaje (HVDC) para garantizar la eficiencia en el transporte energético entre ambos puntos geográficos de América Latina. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

La infraestructura, avalada por Donald Trump, emplea tecnología de corriente continua de alto voltaje (HVDC) para garantizar la eficiencia en el transporte energético entre ambos puntos geográficos de América Latina. | Composición LR/AFP/Freepik/ChatGPT

La administración de Donald Trump otorgó el permiso presidencial al Proyecto Hostos, una iniciativa centrada en un cable submarino de alta tensión entre dos países de América Latina e impulsado por Caribbean Transmission Development Company. Esta autorización impulsa la integración energética regional y marca un hito tras años de gestiones para vincular los sistemas eléctricos de ambos territorios caribeños.

El objetivo de esta iniciativa radica en contribuir a la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de una de las naciones latinoamericanas, históricamente afectado por desastres climáticos como los huracanes de 2017, al mismo tiempo que fortalece la capacidad de generación de energía en el otro país. La medida se enmarca en estrategias de seguridad energética y cooperación regional, según sus autoridades.

TE RECOMENDAMOS EL PERÚ EN CAMINO HACIA UN RÉGIMEN TOTALITARIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Cuáles son los 2 países de América Latina que se unirían con este cable submarino por electricidad?

República Dominicana y Puerto Rico proyectan su unión mediante un cable submarino que cruzará el Pasaje de la Mona bajo el mar Caribe. Esta obra consiste en una línea de transmisión de alta tensión submarina con una extensión de entre 146 y 160 kilómetros. La infraestructura emplea tecnología de corriente continua de alto voltaje (HVDC) para garantizar la eficiencia en el transporte energético entre ambos puntos geográficos.

El enlace permitirá un flujo bidireccional de energía con una capacidad estimada de 500 a 700 megavatios (MW), cifra que refuerza la estabilidad de la red en horas punta. El plan contempla la edificación de estaciones convertidoras en extremos estratégicos, como la subestación de Mayagüez y diversos puntos en la costa dominicana. Asimismo, el proyecto requiere mejoras en las líneas de transmisión terrestres para lograr una integración total con los sistemas eléctricos nacionales.

Los promotores del Proyecto Hostos garantizan la seguridad del suministro eléctrico dominicano gracias a la creación de nueva infraestructura de generación propia. La iniciativa sigue criterios ambientales estrictos con el fin de proteger los ecosistemas marinos durante su ejecución. Este desarrollo posiciona a la región ante uno de los primeros modelos de interconexión transfronteriza en el Caribe, lo cual abre la puerta a futuros intercambios energéticos a mayor escala.

Cronograma: inicio de obras y venta de electricidad

Las autoridades dominicanas y los promotores del proyecto proyectan el inicio de la construcción del cable submarino para el año 2027. "Nuestro objetivo es lograr una reserva fría para el año 2027, creando un excedente que nos permita tender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico", dijo el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, de acuerdo a Diario Libre.

El éxito de este plan comercial hacia Puerto Rico requiere inversiones adicionales en plantas de generación y la modernización del sistema eléctrico nacional. Bajo estas condiciones, el enlace submarino facilitará el suministro de energía y consolidará la infraestructura energética entre ambas naciones.

¿Quiénes más respaldaron el proyecto de cable submarino?

La Caribbean Transmission Development Company (CTDC) lidera el Proyecto Hostos, centrado en el diseño y planificación de una interconexión eléctrica submarina. Esta empresa promotora coordina estudios técnicos y ambientales junto a las autoridades de República Dominicana y Puerto Rico bajo las normativas regulatorias vigentes.

La iniciativa posee respaldo político y diplomático de Estados Unidos, lo que incentiva la participación de actores tecnológicos y energéticos internacionales. El objetivo principal busca fortalecer la integración energética del Caribe mediante el uso de fuentes de energía limpias y competitivas en la región.