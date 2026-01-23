Este viernes, China lanzó un programa de apoyo a Cuba para reducir el impacto de la escasez de alimentos y la crisis energética. La iniciativa, aprobada por Xi Jinping, se enmarca en la cooperación estratégica entre ambos gobiernos y busca estabilizar la situación social en la isla, asegurando asistencia inmediata a las provincias más afectadas.

El anuncio llega después de que la crisis en Venezuela interrumpiera el suministro de petróleo hacia Cuba, que en 2025 cubría cerca del 30 % de sus necesidades energéticas, y ante las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles acciones contra la isla. Otros aliados, como Rusia, Irán y México, han mostrado respaldo mediante visitas, suministros energéticos y donaciones de medicamentos, conformando un bloque de ayuda humanitaria para mitigar la presión internacional.

¿Qué incluye el plan de rescate alimentario y financiero que China activó para estabilizar a Cuba?

El paquete contempla US$80 millones destinados a reparar infraestructuras críticas y modernizar la red logística, garantizando la continuidad de la cadena de frío y el procesamiento de alimentos. Incluye tecnología de generación distribuida y piezas de repuesto para evitar interrupciones en el suministro energético y alimentario.

En cuanto a la ayuda alimentaria, China enviará 60.000 toneladas de arroz con entregas escalonadas para mantener un abastecimiento estable. Los primeros cargamentos suman 4.800 toneladas, distribuidas entre La Habana y Santiago de Cuba, atendiendo las regiones occidental y oriental de manera simultánea.

¿Cómo han respondido Rusia, Irán y México frente a la crisis cubana y la presión de EE.UU.?

Rusia ha reforzado la relación con Cuba mediante visitas de alto nivel y gestos simbólicos. El ministro ruso del Interior, Vladímir Kolokóltsev, se reunió con Díaz-Canel y Raúl Castro, destacando la cooperación política y la coordinación estratégica frente a la presión estadounidense.

Irán mantiene un perfil más discreto, mientras el Gobierno cubano ha respaldado al Ejecutivo iraní frente a las advertencias de Washington. México ha suministrado petróleo autorizado por Estados Unidos, con envíos recientes que ayudan a paliar la crisis energética provocada por el fin del crudo venezolano.

¿Qué medidas logísticas implementó China para distribuir los recursos enviados a Cuba?

China diseñó un esquema de distribución que prioriza rapidez y eficiencia, con arroz descargado en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba. Esta operación permite abastecer regiones afectadas sin interrupciones y coordinar entregas estratégicas por zonas del país.

El financiamiento de US$80 millones también se destina a modernizar la red logística y reforzar la infraestructura eléctrica. Esto asegura que los insumos esenciales lleguen a las familias y que los centros de almacenamiento y procesamiento de alimentos funcionen sin cortes por fallas energéticas.