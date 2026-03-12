HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gobierno de Trump reconoce formalmente a Delcy Rodríguez como "la única jefa de Estado" de Venezuela

El embajador estadounidense Michael Kozak adelantó que la Casa Blanca trabajará "para garantizar un mejor futuro para el pueblo venezolano".

La administración de Donald Trump reiteró que Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde 2019.
La administración de Donald Trump reiteró que Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde 2019. | Composición LR

Luego de que Washington y Caracas acordaran restablecer relaciones diplomáticas y consulares, el gobierno de Donald Trump reconoció oficialmente a Delcy Rodríguez como la "única jefa de Estado capaz de actuar en nombre de Venezuela".

A través de un documento fechado el 10 de marzo de 2026, el embajador estadounidense Michael Kozak se encargó de notificar esa decisión al fiscal Jay Clayton de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Este tribunal se ocupa del caso contra Nicolás Maduro.

En la carta, el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental afirmó que la formalización "facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" del país sudamericano.

Sin embargo, advirtió que la Casa Blanca "seguirá examinando cuidadosamente las transacciones con las autoridades interinas y empleará la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para trabajar hacia un mejor futuro para el pueblo venezolano".

Golpe político

Días antes del anuncio, el líder republicano ya había respaldado a la administración de Rodríguez como la autoridad legítima de la nación caribeña durante la inauguración de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada el último sábado 7 en Miami.

Este gesto de apoyo, según adelantó la agencia de noticias EFE, supone un duro golpe para Nicolás Maduro, quien se autodenomina presidente de Venezuela. El ahora exdictador está siendo investigado presuntamente por cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Kozak también aclaró que Washington no reconoce a Maduro como mandatario desde el 23 de enero de 2019. "Es un narcoterrorista acusado formalmente que espera juicio por sus crímenes en un tribunal federal", remarcó.

Durante el primer mandato de Trump, la Casa Blanca consideró fraudulentas las elecciones presidenciales de 2018 y, en 2019, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces líder de la Asamblea Nacional, como jefe de Estado interino de la nación sudamericana.

Reconocimiento mutuo

Rodríguez celebró la postura de Estados Unidos. "No es el reconocimiento a una persona o a un gobierno. Es el reconocimiento al país para que pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud y educación", dijo durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

Asimismo, comentó que la iniciativa de Trump "puede propiciar un proceso de reordenamiento y normalización" en Venezuela. En ese sentido, aseveró que "todos los días" mantienen conversaciones con representantes de la Casa Blanca. "Agradezco que también tengamos relaciones comerciales. Así como Washington compra petróleo u oro, nosotros tenemos la posibilidad de adquirir medicinas y equipamiento", enfatizó.

El lunes 9 de marzo, Rodríguez manifestó su disposición para construir relaciones a "largo plazo" con Estados Unidos y destacó que ambas partes acordaron una agenda de trabajo en energía, minería y combate al narcotráfico. Por último, defendió la inocencia de Maduro y de Cilia Flores, exprimera dama del régimen chavista.

