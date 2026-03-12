Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque sufrió más de la cuenta para derrotar a Carabobo e incluso remontó un 2-0 y forzó a tanda de penales. Además, en el Torneo Apertura no termina de convencer por la irregularidad en su juego y algunos hinchas piden refuerzos urgentes. Por este motivo, Diego Rebagliati comentó la posibilidad de que renuncie.

Los 'celestes' no la pasaron bien en el Estadio Alejandro Villanueva, dado que accedieron a la siguiente etapa raspando y en Liga 1 arrancaron con el pie izquierdo. Los refuerzos no han dado la talla, la situación con el plantel y la desorganización del fútbol peruano lo desgastaron.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Paulo Autuori en Sporting Cristal?

El periodista deportivo venía analizando las declaraciones del técnico brasileño hasta que le llegó un mensaje al celular. Rebagliati leyó el mensaje de su fuente y comentó que Paulo Autuori no desaprueba la decisión de fichar jugadores, pero ya sería sin él. Asimismo, su compañero Julio Peña respaldó la información e incluso enfatizó que habría renunciado anoche.

“Me llega la información que Paulo Autuori no se sentiría parte del proyecto y tienen la libertad de fichar a otros jugadores, pero ya sin él. El tema es que ya estableció una posición y es difícil que se mueva. Hay gente que lo conoce de cerca y habría manifestado que ayer posiblemente fue su último partido”, sentenció Diego Rebagliati.

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre la clasificación de Sporting Cristal?

El técnico brasileño asombró con una dura reflexión en conferencia de prensa, tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo”, declaró Paulo Autuori.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase de grupos de Copa Libertadores?

La fecha del sorteo para conocer los equipos que integrarán los grupos del torneo internacional será el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programado para comenzar el martes 7 de abril del presente año.