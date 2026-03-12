HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

El comentarista deportivo asombró al contar que el técnico brasileño no se siente cómodo en Sporting Cristal y ayer habría sido su último partido.

Diego Rebagliati revela que el técnico brasileño dejaría Sporting Cristal. Foto: Lr/Fútbol Satélite
Diego Rebagliati revela que el técnico brasileño dejaría Sporting Cristal. Foto: Lr/Fútbol Satélite

Sporting Cristal clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque sufrió más de la cuenta para derrotar a Carabobo e incluso remontó un 2-0 y forzó a tanda de penales. Además, en el Torneo Apertura no termina de convencer por la irregularidad en su juego y algunos hinchas piden refuerzos urgentes. Por este motivo, Diego Rebagliati comentó la posibilidad de que renuncie.

Los 'celestes' no la pasaron bien en el Estadio Alejandro Villanueva, dado que accedieron a la siguiente etapa raspando y en Liga 1 arrancaron con el pie izquierdo. Los refuerzos no han dado la talla, la situación con el plantel y la desorganización del fútbol peruano lo desgastaron.

PUEDES VER: ¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre Paulo Autuori en Sporting Cristal?

El periodista deportivo venía analizando las declaraciones del técnico brasileño hasta que le llegó un mensaje al celular. Rebagliati leyó el mensaje de su fuente y comentó que Paulo Autuori no desaprueba la decisión de fichar jugadores, pero ya sería sin él. Asimismo, su compañero Julio Peña respaldó la información e incluso enfatizó que habría renunciado anoche.

“Me llega la información que Paulo Autuori no se sentiría parte del proyecto y tienen la libertad de fichar a otros jugadores, pero ya sin él. El tema es que ya estableció una posición y es difícil que se mueva. Hay gente que lo conoce de cerca y habría manifestado que ayer posiblemente fue su último partido”, sentenció Diego Rebagliati.

PUEDES VER: Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

lr.pe

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre la clasificación de Sporting Cristal?

El técnico brasileño asombró con una dura reflexión en conferencia de prensa, tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. Esto es muy corto para nosotros, el equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo”, declaró Paulo Autuori.

PUEDES VER: Alianza Lima denunció a Juan Reynoso ante la Comisión Disciplinaria: exigirían hasta 4 fechas de sanción por polémicos gestos

lr.pe

¿Cuándo jugará Sporting Cristal la fase de grupos de Copa Libertadores?

La fecha del sorteo para conocer los equipos que integrarán los grupos del torneo internacional será el próximo 19 de marzo. El inicio de esta etapa está programado para comenzar el martes 7 de abril del presente año.

