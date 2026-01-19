HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Emiratos Árabes se interesa en este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

La llega de una importante petrolera a un país sudamericano podría revitalizar su sector energético, aunque su formalización dependerá de factores económicos y políticos actuales.

Emiratos Árabes está interesado en un país de América Latina para invertir en gas natural.
Emiratos Árabes está interesado en un país de América Latina para invertir en gas natural. | Composición LR/difusión

La empresa petrolera estatal de Abu Dhabi, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), viene analizando la posibilidad de invertir en el sector de gas natural de Venezuela como parte de sus planes para crecer fuera de los Emiratos Árabes Unidos en el negocio de los hidrocarburos.

Según un informe del medio Bloomberg, que cita fuentes con conocimiento del tema, la empresa está siguiendo con atención lo que ocurre actualmente en el país caribeño y contempla formar una alianza con otra firma internacional para entrar en proyectos de gas en ese país.

¿De qué depende que Emiratos Arabes inviertas en Venezuela?

La posibilidad de que Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) entre en el negocio del gas natural en Venezuela aún es preliminar y solo podría avanzar si se establecen normas legales y condiciones financieras claras que permitan invertir en el territorio sudamericano.

De acuerdo con Bloomberg, para que ADNOC realmente pueda operar en territorio venezolano tendría que haber un acuerdo político con Estados Unidos, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas de ese país, un hecho que ha alterado el equilibrio geopolítico en la región.

La eventual colaboración se haría a través de XRG, el brazo internacional de inversiones de Adnoc que se encarga de sus iniciativas fuera de los Emiratos Árabes Unidos. Hasta ahora, la empresa ha dicho que no comenta sobre rumores o especulaciones en el mercado.

El camino hacia una consolidación estratégica

La posible entrada de XRG en Venezuela sería un movimiento estratégico dentro de su apuesta global para consolidarse en el mercado del gas, un recurso central en sus planes de expansión internacional. En este contexto, la firma ya mantiene diálogos encaminados a formar parte de un proyecto de gas natural licuado en Argentina y ha cerrado acuerdos en mercados como Estados Unidos, África y Asia Central, lo que evidencia su interés por participar en activos energéticos fuera de los Emiratos Árabes Unidos.

Además, la petrolera de Abu Dabi sostiene su apuesta por una demanda firme de gas y productos químicos a futuro en un escenario en el que se anticipa que la transición energética reducirá el ritmo de crecimiento del consumo de petróleo en las próximas décadas. Ese enfoque se refleja en inversiones significativas, como su participación en la planta de GNL de Río Grande en Texas y la adquisición de la empresa alemana Covestro AG a través de XRG.

Una buena chance para Venezuela para reactivar su sector energético

En Venezuela, país reconocido por sus enormes yacimientos de petróleo y por concentrar cerca del 73 % de las reservas de gas natural de Sudamérica, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, gran parte del gas disponible aún no se aprovecha de forma comercial y buena parte se utiliza solo como gas asociado a la extracción de crudo.

Expertos afirman que la posible llegada de Adnoc al mercado energético venezolano podría significar un impulso importante para la recuperación del sector, que ha sufrido años de deterioro y escasa inversión. Sin embargo, la formalización de cualquier vínculo quedaría supeditada a acuerdos legales claros, condiciones económicas favorables y al ambiente político internacional que rodea a Venezuela en estos momentos.

