Sociedad

Temblor HOY, 12 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor HOY, 12 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo? | Foto: composición LR
Temblor HOY, 12 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo? | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de este jueves en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.


La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,5 se sintió en Lima, según IGP

Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,5 se sintió en Lima, según IGP

Temblor HOY, 11 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 11 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

¿Habrá paro nacional este 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

¿Habrá paro nacional este 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Bus de Corredor Morado atropella y mata a hombre frente al Hospital del Niño en la avenida Brasil

Bus de Corredor Morado atropella y mata a hombre frente al Hospital del Niño en la avenida Brasil

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Temblor HOY, 12 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Magaly Medina se conmueve por ruptura entre Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Sociedad

Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

Temblor en Cusco: sismo de magnitud 4,9 se sintió en Espinar esta noche, según IGP

Pasajes de transporte público aumentan hasta en S/1 debido al incremento del precio de los combustibles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación de Delia Espinoza e informe de empresas chinas

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca ser diputado para fortalecer el sector de las artes

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

