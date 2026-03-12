Pleno del Congreso aprueba ley que otorga CTS y beneficios a trabajadores CAS

El Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que otorga a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) el derecho a recibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La iniciativa fue respaldada por el Pleno con 95 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, lo que permitió ratificar la propuesta legislativa que modifica el Decreto Legislativo 1057, norma que regula el régimen CAS en el sector público.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con el dictamen, los trabajadores bajo este régimen recibirán dos gratificaciones al año, una por Fiestas Patrias y otra por Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual. Además, se establece que tendrán derecho a la CTS calculada sobre el 100% de su remuneración mensual por cada año de servicio.

Pago de CTS

El pago de la CTS será de carácter cancelatorio y se efectuará cuando concluya el vínculo laboral del servidor con la entidad pública correspondiente.

Durante el debate parlamentario, se señaló que la medida busca reducir las diferencias laborales entre los trabajadores del régimen CAS y otros servidores del Estado, quienes ya cuentan con estos beneficios.

Congreso también aprueba beneficios económicos para veteranos y personal militar y policial