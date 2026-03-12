HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 12 de marzo 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo jueves 12 de marzo 2026.
Horóscopo jueves 12 de marzo 2026. | Foto: La República

Este jueves 12 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas. 

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 12 de marzo?

Aries: Tendrás el apoyo necesario para afrontar esa situación que tienes entre manos. Será un día exitoso. En el amor, no permitas que tu imaginación te haga ver engaños donde no existe nada.

TE RECOMENDAMOS

ENDULZAMIENTOS PARA EL AMOR: ¿ARMONIZAN LA RELACIÓN O ALTERAN EL DESTINO?ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro: Posponer actividades pensando que tienes tiempo para avanzarlas después podría comportar cierto riesgo, cuidado. En el amor, te alejarás de esa persona que no demuestra compromiso.

Géminis: Alguien que considera no te negarás a brindarle ayuda te solicitará un favor que sobrepasa tus posibilidades. En el amor, no te emociones por el retorno de esa persona. Mantén la calma.

Cáncer: Un compañero que desconfía de tu desempeño estará observándote y vigilando detenidamente tus avances. En el amor, esa persona es cariñosa, pero posesiva. Establece los límites.

Leo: Es posible que cierres acuerdos y alianzas muy favorables. Tu capacidad de convencimiento resaltará. En el amor, no puedes ocultar lo que sientes por orgullo. Aprende a expresar tus sentimientos.

Virgo: Has sacrificado mucho y aún no ves los resultados. No puedes renunciar, falta poco para ver los frutos de todo tu esfuerzo, persiste y espera. Asiste a esa reunión familiar, necesitas de los tuyos.

Libra: Llega esa oferta que has estado esperando. No dejes que el miedo al cambio te paralice. En el amor, te está costando confiar en esa persona que estás conociendo. No tiene malas intenciones.

Escorpio: Estás descubriendo nuevos talentos en ti. Perfecciona estas herramientas, serán la llave que te permitirá resaltar y lograr ese crecimiento que deseas. En el amor, llegan nuevas oportunidades.

Sagitario: Podrías ser muy crítico en tus puntos de vista. Cuidado con este proceder, un compañero que no estaría de acuerdo con tu postura te confrontaría. Sé diplomático y lo evitarás.

Capricornio: Todo lo que parecía estancado empieza a avanzar y será a tu favor. Es posible que cierres un acuerdo muy favorable. En el amor, los conflictos ya pasaron. Esa persona se disculpará.

Acuario: Es posible que detectes algún error en tu gestión y debas detenerte para corregirlo. En el amor, no le niegues a esa persona la posibilidad de explicar lo que pasó. Evita ser tan indiferente.

Piscis: No te impongas y trata de llegar a un acuerdo con tus compañeros, de lo contario podrías notar falta de apoyo e intrigas a tu alrededor. En el amor, sé reflexivo y evita que la pasión te domine.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 11 de marzo de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 11 de marzo de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 5 de marzo 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 5 de marzo 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 11 de marzo de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 11 de marzo de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 12 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Magaly Medina se conmueve por ruptura entre Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

Estadounidenses crean un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 11 de marzo de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de marzo, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación de Delia Espinoza e informe de empresas chinas

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca ser diputado para fortalecer el sector de las artes

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025