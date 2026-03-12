➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de marzo, según Jhan Sandoval
Este 12 de marzo 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este jueves 12 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 12 de marzo?
Aries: Tendrás el apoyo necesario para afrontar esa situación que tienes entre manos. Será un día exitoso. En el amor, no permitas que tu imaginación te haga ver engaños donde no existe nada.
Tauro: Posponer actividades pensando que tienes tiempo para avanzarlas después podría comportar cierto riesgo, cuidado. En el amor, te alejarás de esa persona que no demuestra compromiso.
Géminis: Alguien que considera no te negarás a brindarle ayuda te solicitará un favor que sobrepasa tus posibilidades. En el amor, no te emociones por el retorno de esa persona. Mantén la calma.
Cáncer: Un compañero que desconfía de tu desempeño estará observándote y vigilando detenidamente tus avances. En el amor, esa persona es cariñosa, pero posesiva. Establece los límites.
Leo: Es posible que cierres acuerdos y alianzas muy favorables. Tu capacidad de convencimiento resaltará. En el amor, no puedes ocultar lo que sientes por orgullo. Aprende a expresar tus sentimientos.
Virgo: Has sacrificado mucho y aún no ves los resultados. No puedes renunciar, falta poco para ver los frutos de todo tu esfuerzo, persiste y espera. Asiste a esa reunión familiar, necesitas de los tuyos.
Libra: Llega esa oferta que has estado esperando. No dejes que el miedo al cambio te paralice. En el amor, te está costando confiar en esa persona que estás conociendo. No tiene malas intenciones.
Escorpio: Estás descubriendo nuevos talentos en ti. Perfecciona estas herramientas, serán la llave que te permitirá resaltar y lograr ese crecimiento que deseas. En el amor, llegan nuevas oportunidades.
Sagitario: Podrías ser muy crítico en tus puntos de vista. Cuidado con este proceder, un compañero que no estaría de acuerdo con tu postura te confrontaría. Sé diplomático y lo evitarás.
Capricornio: Todo lo que parecía estancado empieza a avanzar y será a tu favor. Es posible que cierres un acuerdo muy favorable. En el amor, los conflictos ya pasaron. Esa persona se disculpará.
Acuario: Es posible que detectes algún error en tu gestión y debas detenerte para corregirlo. En el amor, no le niegues a esa persona la posibilidad de explicar lo que pasó. Evita ser tan indiferente.
Piscis: No te impongas y trata de llegar a un acuerdo con tus compañeros, de lo contario podrías notar falta de apoyo e intrigas a tu alrededor. En el amor, sé reflexivo y evita que la pasión te domine.