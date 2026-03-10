HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno anuncia el retorno a clases presenciales en Lima y Callao
Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Vecinos de distintos distritos deberán tomar precauciones y almacenar agua con anticipación durante los días en que se realizará la suspensión del servicio, mientras se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento programados en el sistema de abastecimiento.

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima.
Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima. | Foto: composición LR/Exitosa/Latina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a la ciudadanía limeña el corte de agua en 10 distritos de Lima entre el 12 y 18 de marzo. La razón por la cual se decidió esta medida se debe a trabajos de limpieza de reservorios y del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Según la información proporcionada por la empresa, el servicio se suspenderá a las 8.00 a. m., 10.30 a. m. o 12.00 p. m., dependiendo del distrito, y se restablecerá el mismo día a las 4.30 p. m. o 8.00 p. m. No obstante, este horario podrá variar según la programación de los diferentes sectores de Lima Metropolitana.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua?

La suspensión del servicio se llevará a cabo por varias horas y afectará a diversos sectores de algunos distritos, por lo que la empresa recomendó a los vecinos tomar previsiones y almacenar agua con anticipación. A continuación, revisa cuáles son los distritos que se verán afectados por esta interrupción temporal.

  • Chaclacayo
  • La Molina
  • Santa Anita
  • Ate
  • San Luis
  • San Borja
  • Santiago de Surco
  • Chorrillos
  • San Juan de Lurigancho
  • Independencia

Por ello, el motivo principal del corte es la limpieza y mantenimiento preventivo de los reservorios y decantadores, acciones que buscan asegurar la calidad del agua que se distribuye en Lima Metropolitana y preservar el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

La programación de la suspensión del servicio de agua potable entre el 12 y 18 de marzo en Lima

Durante estos días, el corte se aplicará por horas en sectores específicos, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua con anticipación.

Chaclacayo:

  • Urb. El Cuadro (R2-R5), Sector 157.

La Molina:

  • Todo el distrito (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Santa Anita:

  • Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Ate:

  • Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres (Sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180, 181).

San Luis / San Borja:

  • Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis (Sector 3).

Chorrillos:

  • Sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco:

  • Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Cerro Camacho, Cerro Centinela, Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur (Sectores 87, 89, 296, 297, 298, 299).

San Juan de Lurigancho:

  • Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Independencia:

  • A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo (Sector 334).

Sedapal enfatizó que la programación puede variar según las condiciones técnicas y operativas, por lo que instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

