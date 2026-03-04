Jorge Nieto Montesinos es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno. Su plancha presidencial está conformada por Susana Matute Charun y Carlos Cabellero León, quienes postulan al cargo de vicepresidentes de cara a las Elecciones 2026.

De acuerdo con su declaración jurada de hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Nieto Montesinos cuenta con estudios en sociología en el Perú y México.

Según el documento, el postulante presidencial no cuenta con sentencias en su contra de ningún tipo. Al ser consultado por el JNE sobre si tiene condenadas por declarar por incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, contractuales y laborales o por incurrir en violencia familiar, Nieto Montesinos afirmó que no cuenta con antecedentes en su contra.

Biografía de Jorge Nieto Montesinos

El exministro de Cultura del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo en julio del 2016, poco antes de que el Perú inicie una de las peores crisis políticas. Además, ocupó el puesto de ministro de Defensa entre ese año y 2018.

Nieto es bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde estudió entre 1974 y 1978. Posteriormente, obtuvo el grado de magíster en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre 1982 y 1984, y alcanzó el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de México, en el periodo 1988-1991.

Antes de incorporarse al gobierno de PPK, se desempeñó como consultor político. A lo largo de su trayectoria ha presidido el Centro Internacional para la Cultura Democrática y ha sido director de la Unidad Mundial de Gobernabilidad de la Unesco. Asimismo, ha trabajado durante varios años en México como especialista y consultor en temas de gobernabilidad, y representó al Perú ante la UNESCO.

Ofreció conferencias en diversas universidades de América Latina y Europa sobre la coyuntura política peruana y regional. Es autor de múltiples publicaciones, entre las que figuran Incertidumbre, Cambio y Decisión, Ética y política en el siglo XXI, Etnicidad y política en América Latina, Ciudades multiculturales y cultura de paz y Desarrollo económico y cultura de paz, entre otras.