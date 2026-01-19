Rusia confirma que Trump invitó a Putin a formar parte de la Junta de Paz para un alto al fuego en Gaza

El Kremlin ha confirmado que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió una invitación de Donald Trump para unirse a la Junta de Paz. | AFP | Drew Angerer

De acuerdo con información revelada por el Kremlin, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, para integrar la Junta de Paz, destinada a supervisar la nueva administración en Gaza tras la salida de Hamás, punto clave en el plan de alto al fuego impulsado por Washington.

Hasta el momento, Moscú no ha emitido un veredicto final y asegura que se está evaluando la propuesta. Este lunes, Putin convocó a una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, sin una agenda aparente.

Trump ofrece a Putin integrar la Junta de Paz para Gaza

"Efectivamente, el presidente —Vladímir— Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", señaló Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, quien también propuso "aclarar todas las dudas" próximamente con el Gobierno estadounidense. Sin entrar en detalles, el vocero oficial del Ejecutivo ruso puso fin al anuncio.

Esta Junta de Paz convocada por el republicano forma parte de los puntos para terminar con el conflicto en Medio Oriente. Este consejo especial funge como un ente supervisor cuya misión es fiscalizar el desempeño del Comité Nacional para la Administración de Gaza, el cual se instaurará en la Franja tras la salida de Hamás.

La organización palestina mostró su total voluntad de llevar a cabo la transición y que cederá el poder al mencionado comité siempre y cuando se cubran los puntos pendientes de la primera fase del plan de paz, los cuales incluyen la reapertura del paso de Rafah, el ingreso de viviendas prefabricadas para el reasentamiento inmediato, el ingreso de ayuda y excavadoras, y "el fin de las violaciones del alto el fuego".

Miembros de la Junta de Paz deben pagar un costo de "inscripción"

De acuerdo con la agencia AFP, los países miembros que formarán parte de la Junta de Paz, presidida por Donald Trump, para vigilar el trabajo de la administración entrante en Gaza, deberán pagar al menos US$1.000 millones por asegurar un lugar en el consejo.

De acuerdo con las condiciones establecidas por Washington, este pago deberá realizarse dentro del primer año de entrar en vigor la mencionada junta y los miembros podrán unirse por tres años o más, siempre y cuando abonen un monto adicional, el cual sería determinado por la Casa Blanca.

"Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta", se lee en el estatuto al que tuvo acceso la agencia.