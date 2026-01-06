Denuncian bloqueo de Israel a la libertad de prensa en la Franja de Gaza por parte de medios internacionales

La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA, por sus siglas en inglés) denunció este martes la negativa del gobierno de Israel a permitir el acceso libre de periodistas internacionales a la Franja de Gaza. La organización expresó su “profunda decepción” y calificó la medida como una vulneración reiterada de la libertad de prensa y del derecho del público a estar informado.

Según la FPA, el Ejecutivo israelí confirmó por escrito su decisión de mantener cerrada la entrada a los medios extranjeros, pese a los plazos fijados previamente por la justicia. Ante esta situación, la asociación anunció que presentará un recurso urgente ante la Corte Suprema de Israel.

Israel mantiene la prohibición por razones de seguridad

El gobierno israelí justificó su negativa señalando que persisten riesgos de seguridad en la zona. En su respuesta oficial, sostuvo que “la entrada de periodistas, tanto extranjeros como no extranjeros, en la Franja de Gaza sin escolta no debe ser autorizada”, incluso considerando los cambios recientes en la situación sobre el terreno.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel solo ha permitido el ingreso de periodistas extranjeros bajo estricta escolta militar, lo que, según la FPA, impide el ejercicio de un periodismo independiente.

Recurso judicial y denuncias por restricción a la libertad de prensa

La FPA, que representa a la prensa extranjera en Israel y en los Territorios Palestinos, presentó una acción judicial en 2024 con el objetivo de garantizar el libre acceso de los periodistas a Gaza. La Corte Suprema israelí deberá pronunciarse próximamente sobre este caso.

La organización ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que describe como “tácticas dilatorias” por parte de Israel para impedir el ingreso de la prensa internacional, lo que limita la cobertura directa e independiente del conflicto en la Franja de Gaza.