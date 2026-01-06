HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Denuncian bloqueo de Israel a la libertad de prensa en la Franja de Gaza por parte de medios internacionales

La FPA denuncia la negativa de Israel a permitir el acceso libre a Gaza para periodistas internacionales, y anuncia un recurso judicial ante la Corte Suprema para garantizar la libertad de prensa.

Los medios internacionales son constamente censurados por Israel.
Los medios internacionales son constamente censurados por Israel. | Composición LR

La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA, por sus siglas en inglés) denunció este martes la negativa del gobierno de Israel a permitir el acceso libre de periodistas internacionales a la Franja de Gaza. La organización expresó su “profunda decepción” y calificó la medida como una vulneración reiterada de la libertad de prensa y del derecho del público a estar informado.

Según la FPA, el Ejecutivo israelí confirmó por escrito su decisión de mantener cerrada la entrada a los medios extranjeros, pese a los plazos fijados previamente por la justicia. Ante esta situación, la asociación anunció que presentará un recurso urgente ante la Corte Suprema de Israel.

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Trump aclara que él supervisa Venezuela y niega colaboración del círculo íntimo de Maduro en su captura

lr.pe

Israel mantiene la prohibición por razones de seguridad

El gobierno israelí justificó su negativa señalando que persisten riesgos de seguridad en la zona. En su respuesta oficial, sostuvo que “la entrada de periodistas, tanto extranjeros como no extranjeros, en la Franja de Gaza sin escolta no debe ser autorizada”, incluso considerando los cambios recientes en la situación sobre el terreno.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel solo ha permitido el ingreso de periodistas extranjeros bajo estricta escolta militar, lo que, según la FPA, impide el ejercicio de un periodismo independiente.

PUEDES VER: Europa apoya a Dinamarca en pedido a Estados Unidos de respetar la soberanía de Groenlandia

lr.pe

Recurso judicial y denuncias por restricción a la libertad de prensa

La FPA, que representa a la prensa extranjera en Israel y en los Territorios Palestinos, presentó una acción judicial en 2024 con el objetivo de garantizar el libre acceso de los periodistas a Gaza. La Corte Suprema israelí deberá pronunciarse próximamente sobre este caso.

La organización ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que describe como “tácticas dilatorias” por parte de Israel para impedir el ingreso de la prensa internacional, lo que limita la cobertura directa e independiente del conflicto en la Franja de Gaza.

Notas relacionadas
Israel acusa a Maduro de lavar dinero en Venezuela en beneficio del grupo libanés Hezbollah e Irán

Israel acusa a Maduro de lavar dinero en Venezuela en beneficio del grupo libanés Hezbollah e Irán

LEER MÁS
Video de ataque con proyectiles no ocurrió en Venezuela, sino en una base aérea de Israel

Video de ataque con proyectiles no ocurrió en Venezuela, sino en una base aérea de Israel

LEER MÁS
De lo onírico, de lo absurdo: los relatos de Etgar Keret

De lo onírico, de lo absurdo: los relatos de Etgar Keret

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

LEER MÁS
Exembajador de EE. UU. en Perú afirma que la captura de Maduro violó derecho internacional y no tienen un sustento legal

Exembajador de EE. UU. en Perú afirma que la captura de Maduro violó derecho internacional y no tienen un sustento legal

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Mundo

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: “Ya basta”

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como pasó con Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025