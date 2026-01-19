Este comentario surge después de que el Comité Noruego del Nobel otorgara el galardón a la opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP.

Este comentario surge después de que el Comité Noruego del Nobel otorgara el galardón a la opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó su intento de tomar el control de Groenlandia con su frustración por no recibir el Premio Nobel de la Paz. Según una carta enviada al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, citado por Reuters, Trump afirmó: "Ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América".

Este comentario surge después de que el Comité Noruego del Nobel otorgara el galardón a la opositora venezolana María Corina Machado, quien, en un acto simbólico, entregó su medalla a Trump durante una reunión en la Casa Blanca. El Comité, sin embargo, aclaró que el premio no puede ser transferido, compartido ni revocado.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Stoere confirmó que recibió el mensaje de Trump y dijo que llegó poco después de que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, “transmitieran nuestra oposición a sus anunciados aumentos arancelarios contra Noruega, Finlandia y otros países seleccionados”.

PUEDES VER: Países de Europa se unen ante amenazas arancelarias de Donald Trump por la disputa sobre Groenlandia

"El mundo no estará seguro" hasta tener Groenlandia

En su mensaje, Trump reiteró su acusación de que Dinamarca no tiene la capacidad de proteger a Groenlandia de las amenazas de Rusia o China. "¿Y por qué tienen, en definitiva, un 'derecho de propiedad'?", cuestionó el presidente estadounidense, quien además afirmó: "El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia".

Ante la negativa de Dinamarca a ceder el territorio, Trump ha intensificado su postura económica, anunciando una serie de aranceles punitivos que entrarán en vigor el 1 de febrero. Estos aranceles afectarán a los miembros de la Unión Europea, incluidos Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, así como a Gran Bretaña y Noruega. La medida, según Trump, se mantendrá hasta que Estados Unidos logre adquirir la soberanía sobre Groenlandia.

La Unión Europea responderá a los aranceles de Trump

Ante esto, los líderes de la Unión Europea discutirán posibles respuestas a las amenazas de Trump en una cumbre de emergencia que se celebrará este jueves en Bruselas. Entre las opciones que se evaluarán, una de las más destacadas es la implementación de un paquete de aranceles sobre importaciones estadounidenses por un valor de 93,000 millones de euros (108,000 millones de dólares), que podría entrar en vigor el 6 de febrero, tras una suspensión de seis meses.

Otra medida que se baraja es el uso del "Instrumento Anti-Coerción" (ACI), una herramienta que la UE aún no ha utilizado, pero que podría limitar el acceso de Estados Unidos a licitaciones públicas, inversiones o actividades bancarias. Además, esta medida podría restringir el comercio de servicios, en los cuales EE. UU. tiene un superávit con el bloque europeo, incluyendo los servicios digitales.