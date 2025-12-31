El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su Gobierno está dispuesto a “dar una oportunidad” al plan de paz impulsado por la administración de Donald Trump para la Franja de Gaza, aunque dejó en claro que el avance del acuerdo depende del desarme completo de Hamás. Según explicó, ese punto forma parte explícita del entendimiento mediado por Washington y constituye un requisito central para cualquier progreso político o de seguridad en el enclave palestino.

Las declaraciones se produjeron en entrevistas concedidas a los medios estadounidenses Newsmax y Fox News, en un contexto de negociaciones diplomáticas y contactos bilaterales entre Israel y Estados Unidos. En ese marco, Netanyahu sostuvo que su Gobierno logró “grandes cosas” en Gaza, aunque remarcó que aún existen objetivos pendientes que considera esenciales para la estabilización del territorio.

¿Por qué Netanyahu afirma que el desarme total de Hamás es la condición indispensable para avanzar con el plan de Trump?

Netanyahu afirmó que el desarme de Hamás constituye uno de los ejes centrales del plan de paz promovido por el presidente Donald Trump. En una entrevista con Newsmax, sostuvo que el mandatario estadounidense “no pudo haber sido más explícito” respecto de esa condición y señaló que la entrega de armas forma parte del acuerdo alcanzado con mediación de Washington. En ese marco, detalló el alcance de esa exigencia y afirmó: “Hay que confiscar todos estos rifles, quitárselos y desmantelar esos túneles terroristas que aún tienen cientos de kilómetros de túneles terroristas”, antes de agregar que “Hamás se niega a hacerlo”.

Al ser consultado sobre el principal obstáculo para avanzar hacia la segunda fase del plan, el jefe del Gobierno israelí respondió de forma directa: “Una palabra: desarme”. Según explicó, Hamás se comprometió a entregar su armamento antes de la firma de la primera etapa del acuerdo, aunque luego se negó a cumplir ese compromiso, lo que impide la transición prevista en la iniciativa estadounidense. En ese contexto, Netanyahu expresó: “Como hemos dicho el presidente y yo, si se puede hacer de la manera fácil, bien. Si no, se hará de otra manera”.

¿Cuántos combatientes, armas y túneles asegura Israel que aún mantiene Hamás en la Franja de Gaza?

Según Netanyahu, Hamás conserva una estructura armada significativa dentro de la Franja de Gaza. El primer ministro afirmó que el grupo cuenta con alrededor de 20.000 combatientes equipados principalmente con fusiles Kaláshnikov. Esa cifra fue mencionada en más de una entrevista y presentada como un elemento clave en la evaluación de seguridad realizada por su Gobierno.

Además, Netanyahu aseguró que el arsenal del grupo islamista alcanza unos 60.000 rifles de asalto AK. “Hay que confiscar todos estos rifles, quitárselos y desmantelar esos túneles terroristas que aún tienen cientos de kilómetros de túneles terroristas”, expresó en Fox News. Según indicó, Hamás se niega a entregar ese armamento y a desmantelar su red subterránea, lo que mantiene bloqueado el avance del plan.

Trump asegura que la reconstrucción de Gaza comenzará pronto

Desde la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por Estados Unidos en octubre, la Franja de Gaza ha seguido registrando acciones militares puntuales por parte de Israel, aunque los enfrentamientos de gran intensidad prácticamente se detuvieron. El gobierno israelí sostuvo que estas operaciones respondieron a incumplimientos de la tregua atribuidos a Hamás, mientras que el movimiento palestino acusó a Israel de debilitar el acuerdo y de restringir el ingreso de ayuda humanitaria al territorio. En este contexto, Trump afirmó que la reconstrucción de Gaza se pondrá en marcha en el corto plazo. “Vamos a aclararlo. Ya estamos empezando con algunas cosas”, dijo, sin ofrecer precisiones adicionales.

En paralelo, Trump volvió a lanzar advertencias dirigidas a Irán, al señalar que había recibido información sobre un proceso de recuperación de Teherán tras los ataques a instalaciones nucleares realizados por Estados Unidos con apoyo israelí. “Los derribaremos otra vez”, dijo Trump el lunes. La escalada se remonta a junio, cuando Netanyahu amplió el conflicto hacia Irán —aliado de Hamás y Hezbolá—, una ofensiva en la que participaron bombarderos estratégicos estadounidenses junto a la fuerza aérea israelí contra objetivos nucleares en ese país.