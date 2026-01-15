HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Ángel Páez y las investigaciones contra Rafael López Aliaga | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

El Banco Mundial sostiene que Ecuador experimentará una desaceleración económica, con una proyección de 2% del PIB en 2026.

El Banco Mundial indicó que la economía de Ecuador en 2026 enfrentará un entorno global más desfavorable que en 2025.
El Banco Mundial indicó que la economía de Ecuador en 2026 enfrentará un entorno global más desfavorable que en 2025. | Composición LR

El reciente informe Global Economic Prospects del Banco Mundial reveló que Ecuador tendrá uno de los crecimientos económicos más bajos de América Latina en 2026. El organismo multilateral precisó que el Producto Interno Bruto (PIB) del mencionado país disminuirá al 2%, cuando la estimación para 2025 era de 3.2%.

Otras naciones, como Perú, Chile, Argentina, Paraguay y México, también registrarán una baja previsión de crecimiento económico para este año. En ese contexto, la institución advirtió que América Latina y el Caribe seguirán siendo una de las regiones de menor crecimiento a nivel mundial.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

lr.pe

¿Por qué Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

El Banco Mundial sostiene que Ecuador experimentará una desaceleración económica, con una proyección de 2% del PIB, después de un aumento del 3.2% en 2025. Este ajuste refleja un escenario económico más moderado para el país.

En ese sentido, el organismo expresó que la economía de América Latina podría enfrentar factores adversos que frenarían las perspectivas de crecimiento. Entre ellos se incluyen los aranceles impuestos por Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump para limitar el ingreso de remesas, y el cambio climático, que aumentaría la probabilidad de sequías.

Asimismo, la economía de Ecuador en 2026 enfrentará un entorno global más desfavorable que en 2025, debido a la desaceleración económica mundial, la persistencia de tensiones geopolíticas y la moderación de los precios de las materias primas. Además, se sumarán limitaciones estructurales, como la baja inversión privada, rigideces fiscales y desafíos en productividad.

PUEDES VER: China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

lr.pe

¿Cómo se proyecta el crecimiento económico de los países de América Latina en 2026?

Estas son las proyecciones del Banco Mundial sobre el crecimiento económico de los países de América Latina en 2026:

  • Chile: 2.2%, frente al 2.6% de 2025.
  • Argentina: 4%, frente al 4.6% de 2025.
  • Paraguay: 3.9%, frente al 5.5% de 2025.
  • Bolivia: -1.1%, frente al -0.5% de 2025.
  • Perú: 2.5%, frente al 3% de 2025.
  • Brasil: 2%, frente al 2.3% de 2025.
  • Colombia: mantiene el PIB en 2.6%.
  • México: sube a 1.3%, frente al 0.2% de 2025.

El informe también destacó que, a diferencia de otras regiones emergentes, América Latina enfrentó un desafío adicional: la combinación de un bajo crecimiento potencial y un espacio fiscal limitado.

Notas relacionadas
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS
Precios de materias primas alcanzarán su nivel más bajo en el 2026, según el Banco Mundial

Precios de materias primas alcanzarán su nivel más bajo en el 2026, según el Banco Mundial

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

Ejército de EE. UU. incauta un nuevo buque petrolero previo a la reunión entre Donald Trump y María Corina Machado

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Irán lleva una semana sin acceso a internet en medio de las manifestaciones contra el régimen: registran más de 3.000 muertos

La única carrera de ingeniería del Perú que forma expertos en clima y riesgos naturales abre admisión en la UNALM 2026-II

Mundo

Irán lleva una semana sin acceso a internet en medio de las manifestaciones contra el régimen: registran más de 3.000 muertos

¿Cuándo, a qué hora y en dónde será la reunión entre Trump y Corina Machado?

Donald Trump y María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca: estos serían los puntos clave que se abordarían

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Cómo presentar una tacha contra candidatos: paso a paso y guía definitiva para las Elecciones 2026

Sorteo miembros de mesa 2026: fecha, pagos y todo lo que debes de saber para las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025