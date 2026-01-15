¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

El Banco Mundial indicó que la economía de Ecuador en 2026 enfrentará un entorno global más desfavorable que en 2025. | Composición LR

El Banco Mundial indicó que la economía de Ecuador en 2026 enfrentará un entorno global más desfavorable que en 2025. | Composición LR

El reciente informe Global Economic Prospects del Banco Mundial reveló que Ecuador tendrá uno de los crecimientos económicos más bajos de América Latina en 2026. El organismo multilateral precisó que el Producto Interno Bruto (PIB) del mencionado país disminuirá al 2%, cuando la estimación para 2025 era de 3.2%.

Otras naciones, como Perú, Chile, Argentina, Paraguay y México, también registrarán una baja previsión de crecimiento económico para este año. En ese contexto, la institución advirtió que América Latina y el Caribe seguirán siendo una de las regiones de menor crecimiento a nivel mundial.

¿Por qué Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

El Banco Mundial sostiene que Ecuador experimentará una desaceleración económica, con una proyección de 2% del PIB, después de un aumento del 3.2% en 2025. Este ajuste refleja un escenario económico más moderado para el país.

En ese sentido, el organismo expresó que la economía de América Latina podría enfrentar factores adversos que frenarían las perspectivas de crecimiento. Entre ellos se incluyen los aranceles impuestos por Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump para limitar el ingreso de remesas, y el cambio climático, que aumentaría la probabilidad de sequías.

Asimismo, la economía de Ecuador en 2026 enfrentará un entorno global más desfavorable que en 2025, debido a la desaceleración económica mundial, la persistencia de tensiones geopolíticas y la moderación de los precios de las materias primas. Además, se sumarán limitaciones estructurales, como la baja inversión privada, rigideces fiscales y desafíos en productividad.

¿Cómo se proyecta el crecimiento económico de los países de América Latina en 2026?

Estas son las proyecciones del Banco Mundial sobre el crecimiento económico de los países de América Latina en 2026:

Chile : 2.2%, frente al 2.6% de 2025.

: 2.2%, frente al 2.6% de 2025. Argentina : 4%, frente al 4.6% de 2025.

: 4%, frente al 4.6% de 2025. Paraguay : 3.9%, frente al 5.5% de 2025.

: 3.9%, frente al 5.5% de 2025. Bolivia : -1.1%, frente al -0.5% de 2025.

: -1.1%, frente al -0.5% de 2025. Perú : 2.5%, frente al 3% de 2025.

: 2.5%, frente al 3% de 2025. Brasil : 2%, frente al 2.3% de 2025.

: 2%, frente al 2.3% de 2025. Colombia : mantiene el PIB en 2.6%.

: mantiene el PIB en 2.6%. México: sube a 1.3%, frente al 0.2% de 2025.

El informe también destacó que, a diferencia de otras regiones emergentes, América Latina enfrentó un desafío adicional: la combinación de un bajo crecimiento potencial y un espacio fiscal limitado.