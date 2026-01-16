Donald Trump avanza en el objetivo de finalizar la guerra entre Israel y Hamás. | Composición LR

Este jueves 15 de enero, Donald Trump presentó la creación de un "consejo de paz" destinado a supervisar la transición hacia la reconstrucción y desmilitarización de Gaza, como parte de la segunda fase de su plan para resolver el conflicto en Medio Oriente. El consejo, presidido por el propio Trump, trabajará en colaboración con un comité palestino compuesto por tecnócratas, que será responsable de la gestión administrativa diaria del enclave durante esta crucial etapa de transición.

Además, se contempla la posible intervención de una fuerza internacional de estabilización, cuya misión será garantizar el cumplimiento del plan propuesto para la región. Este proyecto cuenta con el respaldo de la Resolución 2803 de la ONU, aprobada en noviembre de 2025, y marca un avance significativo en el proceso hacia la paz en Gaza.

Trump expresó en su plataforma Truth Social que "es un gran honor anunciar la formación de la Comisión de Paz", y añadió que los miembros del organismo serán anunciados en breve. "Puedo afirmar con certeza que esta es la comisión más grande y prestigiosa jamás reunida en cualquier momento y lugar", destacó, subrayando la relevancia de la iniciativa en el proceso de paz.

ONU alerta de un "genocidio sin testigos" en Gaza debido al bloqueo de ayuda humanitaria

Expertos de la ONU han alertado que Gaza ha entrado en una nueva fase de "genocidio sin testigos", señalando el bloqueo de la ayuda humanitaria y la paralización de las operaciones de las organizaciones humanitarias. Más de una veintena de expertos en derechos humanos, incluidos la relatora especial Francesca Albanese, han denunciado que las políticas de Israel están empeorando las condiciones de vida en Gaza, lo que podría aumentar la responsabilidad penal de sus dirigentes.

Los expertos también han destacado que, además de la muerte de periodistas y la expulsión de observadores internacionales, Israel ha prohibido las actividades de 37 organizaciones humanitarias, lo que consideran una acción ilegal. Esta situación se describe como un ataque sistemático contra las operaciones humanitarias y un paso hacia el desmantelamiento de los medios de sustento de Gaza.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 500 trabajadores humanitarios y a al menos 1.500 sanitarios, además de intimidar y acosar a las organizaciones humanitarias. Aproximadamente 50 millones de dólares en ayuda vital siguen bloqueados, mientras las violaciones del alto el fuego, la expansión militar israelí y los bombardeos continúan afectando la región.

Siguen las muertes en Gaza

Al menos 12 palestinos han muerto y 18 han resultado heridos en ataques israelíes en Gaza entre el jueves 14 y el viernes 15 de enero, según fuentes oficiales del enclave. También se informó que se recuperaron dos cuerpos más de los escombros de ataques previos, lo que aumenta el número de víctimas.

Desde el alto el fuego del 10 de octubre, Israel ha matado a 463 palestinos y ha dejado 1.269 heridos. Desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, al menos 71.455 palestinos han muerto y 171.347 han resultado heridos, según datos del sector sanitario en Gaza.