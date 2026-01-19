Argentina recibe advertencia de Irán tras nombrar a la Fuerza Quds como organización terrorista: “Inaceptable”

Argentina recibió una advertencia del Gobierno iraní, luego de que el país sudamericano designara, al estilo de Estados Unidos, a la Fuerza Quds de Irán y a otras 13 personas vinculadas al movimiento como organización terrorista extranjera, en cooperación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Días antes, la administración de Milei hizo lo propio con las ramas de la Hermandad Musulmana en Egipto, Jordania y Líbano.

El Teherán condenó el acto y lo calificó de "inaceptable", asegurando que no se quedará de brazos cruzados y "responderá de la manera adecuada". Argentina se suma a EE. UU., Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto, quienes comparten esta designación.

Fuerza Quds es designado como terrorista por Argentina

Buenos Aires confirmó el ingreso de la Fuerza Quds, de Irán, al Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), en Argentina, el pasado 17 de enero, junto con más de una decena de personas presuntamente vinculadas con esta organización. De acuerdo con el argumento postulado por el Ejecutivo, esta designación busca limitar la capacidad operativa del grupo paramilitar en el país sudamericano.

"Esta decisión… implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades", explicó el presidente Javier Milei.

De acuerdo con el mandatario, la Fuerza Quds —división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica— se especializa en el "entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países". Por ello, la ve como una amenaza a la seguridad nacional, asegurando que el mismo país fue su víctima en 1990 —atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994—.

"El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana", sentenció Milei, afirmando que su gobierno "tiene la convicción de cambiar el rumbo de las últimas décadas de decadencia y alinearse con la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y de sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes buscan destruirla".

Irán responde a Argentina

"Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político", sentenció Ismail Baghaei, portavoz de la Cancillería israelí, afirmando que Argentina, "sin duda, recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán", sin entrar en detalles.

Estados Unidos, por su lado, felicitó esta acción, afirmando que este es un importante golpe para el "brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", que "ha promovido la violencia en todo Medio Oriente y más allá". "Este importante paso refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní", se lee en el texto publicado por el Departamento de Estado.