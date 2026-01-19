HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Argentina recibe advertencia de Irán tras nombrar a la Fuerza Quds como organización terrorista: “Inaceptable”

El presidente Javier Milei asegura que la designación busca limitar la capacidad operativa de la Fuerza Quds en el país.

Esta decisión busca limitar las capacidades operativas del grupo paramilitar en Argentina.
Esta decisión busca limitar las capacidades operativas del grupo paramilitar en Argentina. | Composición LR | AFP

Argentina recibió una advertencia del Gobierno iraní, luego de que el país sudamericano designara, al estilo de Estados Unidos, a la Fuerza Quds de Irán y a otras 13 personas vinculadas al movimiento como organización terrorista extranjera, en cooperación con la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Días antes, la administración de Milei hizo lo propio con las ramas de la Hermandad Musulmana en Egipto, Jordania y Líbano.

El Teherán condenó el acto y lo calificó de "inaceptable", asegurando que no se quedará de brazos cruzados y "responderá de la manera adecuada". Argentina se suma a EE. UU., Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto, quienes comparten esta designación.

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Ocho policías mueren a manos de pandillas en Guatemala tras negativa del Gobierno a negociar

lr.pe

Fuerza Quds es designado como terrorista por Argentina

Buenos Aires confirmó el ingreso de la Fuerza Quds, de Irán, al Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), en Argentina, el pasado 17 de enero, junto con más de una decena de personas presuntamente vinculadas con esta organización. De acuerdo con el argumento postulado por el Ejecutivo, esta designación busca limitar la capacidad operativa del grupo paramilitar en el país sudamericano.

"Esta decisión… implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades", explicó el presidente Javier Milei.

De acuerdo con el mandatario, la Fuerza Quds —división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica— se especializa en el "entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países". Por ello, la ve como una amenaza a la seguridad nacional, asegurando que el mismo país fue su víctima en 1990 —atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994—.

"El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana", sentenció Milei, afirmando que su gobierno "tiene la convicción de cambiar el rumbo de las últimas décadas de decadencia y alinearse con la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y de sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes buscan destruirla".

PUEDES VER: Hamás afirma que está listo para entregar el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza, según EFE

lr.pe

Irán responde a Argentina

"Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político", sentenció Ismail Baghaei, portavoz de la Cancillería israelí, afirmando que Argentina, "sin duda, recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán", sin entrar en detalles.

Estados Unidos, por su lado, felicitó esta acción, afirmando que este es un importante golpe para el "brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", que "ha promovido la violencia en todo Medio Oriente y más allá". "Este importante paso refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní", se lee en el texto publicado por el Departamento de Estado.

Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en España deja al menos 39 muertos y 73 heridos, según actualización

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, decreta estado de sitio tras asesinato de 8 policías

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

