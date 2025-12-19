HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

La ONU respalda el fin técnico de la hambruna en Gaza, pero advierte que la crisis humanitaria sigue

Pese a la mejora en los indicadores alimentarios, la OMS ha denunciado que más de mil personas murieron en Gaza mientras esperaban ser evacuadas para recibir atención médica.

ONU respaldó el fin de la hambruna en Gaza, aunque persisten falencias.
ONU respaldó el fin de la hambruna en Gaza, aunque persisten falencias. | Composición LR

Gaza ya no cumple con los parámetros que definen una situación de hambruna, según un nuevo informe del sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), una herramienta internacional que evalúa la gravedad de las crisis alimentarias y que cuenta con el respaldo técnico de agencias de la ONU como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF. El documento indica que, tras el alto el fuego de octubre, hubo una leve mejora en el acceso a alimentos, suficiente para que el enclave saliera de la clasificación más crítica.

Sin embargo, las Naciones Unidas advierten que la emergencia humanitaria persiste. Más de 100.000 personas siguen en condiciones de hambre extrema, y el riesgo de un retroceso es alto si la ayuda se interrumpe o se reanuda el conflicto. La Franja de Gaza permanece en fase de emergencia alimentaria y requiere asistencia continua.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

lr.pe

Mejora humanitaria tras el alto el fuego en Gaza

Tras el alto el fuego declarado en octubre, aumentó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el número de camiones con alimentos y suministros esenciales creció de forma sostenida, facilitando el abastecimiento de productos básicos. También se habilitaron rutas logísticas que habían estado cerradas por los combates, lo que permitió llegar a zonas previamente inaccesibles.

Este acceso mejorado permitió la reactivación de puntos de distribución y la entrega directa de asistencia alimentaria. Organizaciones humanitarias informaron que se pudieron reabastecer almacenes y reanudar servicios como cocinas comunitarias. Estos cambios operativos incidieron en los indicadores que utiliza el sistema IPC para evaluar la situación alimentaria en la región.

PUEDES VER: Gobierno de Bolivia anuncia el fin de los subsidios a los combustibles tras dos décadas y eleva en 20% el salario mínimo

lr.pe

La OMS denuncia la muerte de más de 1.000 palestinos en Gaza por falta de evacuación médica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que al menos 1.092 palestinos murieron entre julio de 2024 y noviembre de 2025 en Gaza mientras esperaban ser evacuados para recibir tratamiento médico. La cifra, reportada por el Ministerio de Sanidad del enclave, podría ser mayor, según advirtió el organismo.

Desde octubre de 2023, la OMS y sus socios han evacuado a más de 10.600 pacientes, incluidos miles de niños con enfermedades graves. Sin embargo, muchos siguen sin acceso a atención especializada. El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió que más países acepten pacientes y se reanuden las derivaciones médicas hacia Cisjordania.

Notas relacionadas
Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

Maduro advirtió al secretario general de la ONU que "amenazas" de Trump podrían afectar la paz regional

LEER MÁS
ONU advierte que paramilitares de Sudán asesinaron a más de mil personas en campamento de Zamzam

ONU advierte que paramilitares de Sudán asesinaron a más de mil personas en campamento de Zamzam

LEER MÁS
Perú fue sancionado tres veces por la ONU por impedir el aborto terapéutico, incluso en casos de violación

Perú fue sancionado tres veces por la ONU por impedir el aborto terapéutico, incluso en casos de violación

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS
Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declararía la guerra a Venezuela este miércoles por la noche desde la Casa Blanca

Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declararía la guerra a Venezuela este miércoles por la noche desde la Casa Blanca

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Protesta masiva de trabajadores en Argentina contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Mundo

Protesta masiva de trabajadores en Argentina contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

ELN deja 7 soldados muertos y 28 heridos tras ataque a base militar con drones explosivos en Colombia

Petro increpa a Maduro y dice que "él no tiene que dar órdenes a los militares" de Colombia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Cócteles EN VIVO: Poder Judicial evalúa archivamiento del proceso contra Keiko Fujimori tras fallo del TC

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Atacan a balazos casa de familiares de regidora en San Juan de Miraflores

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025