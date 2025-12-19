Gaza ya no cumple con los parámetros que definen una situación de hambruna, según un nuevo informe del sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), una herramienta internacional que evalúa la gravedad de las crisis alimentarias y que cuenta con el respaldo técnico de agencias de la ONU como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF. El documento indica que, tras el alto el fuego de octubre, hubo una leve mejora en el acceso a alimentos, suficiente para que el enclave saliera de la clasificación más crítica.

Sin embargo, las Naciones Unidas advierten que la emergencia humanitaria persiste. Más de 100.000 personas siguen en condiciones de hambre extrema, y el riesgo de un retroceso es alto si la ayuda se interrumpe o se reanuda el conflicto. La Franja de Gaza permanece en fase de emergencia alimentaria y requiere asistencia continua.

Mejora humanitaria tras el alto el fuego en Gaza

Tras el alto el fuego declarado en octubre, aumentó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el número de camiones con alimentos y suministros esenciales creció de forma sostenida, facilitando el abastecimiento de productos básicos. También se habilitaron rutas logísticas que habían estado cerradas por los combates, lo que permitió llegar a zonas previamente inaccesibles.

Este acceso mejorado permitió la reactivación de puntos de distribución y la entrega directa de asistencia alimentaria. Organizaciones humanitarias informaron que se pudieron reabastecer almacenes y reanudar servicios como cocinas comunitarias. Estos cambios operativos incidieron en los indicadores que utiliza el sistema IPC para evaluar la situación alimentaria en la región.

La OMS denuncia la muerte de más de 1.000 palestinos en Gaza por falta de evacuación médica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que al menos 1.092 palestinos murieron entre julio de 2024 y noviembre de 2025 en Gaza mientras esperaban ser evacuados para recibir tratamiento médico. La cifra, reportada por el Ministerio de Sanidad del enclave, podría ser mayor, según advirtió el organismo.

Desde octubre de 2023, la OMS y sus socios han evacuado a más de 10.600 pacientes, incluidos miles de niños con enfermedades graves. Sin embargo, muchos siguen sin acceso a atención especializada. El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió que más países acepten pacientes y se reanuden las derivaciones médicas hacia Cisjordania.