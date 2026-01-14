Rusia y Brasil criticaron a Estados Unidos por intervenir en Venezuela. | Composición LR | Jazmin Cera

Después de que Estados Unidos ejecutó un operativo militar para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, los presidentes Vladimir Putin y Luiz Inácio Lula da Silva conversaron por teléfono sobre la situación en Venezuela, un país de América Latina que ha comenzado a liberar a presos políticos. Tanto Putin como Lula coincidieron en la necesidad de defender los intereses y garantizar la soberanía venezolana para que la nación pueda tomar decisiones sin interferencias externas, según un comunicado oficial emitido por el Kremlin.

También subrayaron que Sudamérica y el Caribe deben permanecer como "zonas de paz". La llamada forma parte de una serie de gestiones diplomáticas impulsadas por Lula, quien previamente había discutido el mismo tema con otros líderes internacionales, como México, Colombia y Canadá.

Lula da Silva y Rusia opinan sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El mandatario brasileño Lula da Silva condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela al considerar que vulnera el derecho internacional. Incluso Rusia calificó de ilegal la intervención militar masiva de Washington contra Venezuela.

"Nuestra postura se mantiene inalterada. Esta postura es fundamental, basada en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los Estados, cuyos gobiernos representan naturalmente los intereses de toda la población. Venezuela era precisamente uno de esos Estados. Por lo tanto, nuestras evaluaciones de principios sobre la operación ilegal llevada a cabo por Estados Unidos siguen siendo válidas", declaró el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa.

Además de hablar sobre la situación de Venezuela, los mandatarios Lula y Putin acordaron trabajar juntos a través de dos plataformas internacionales importantes: las Naciones Unidas (ONU) y los BRICS, un bloque de países emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que buscan fomentar el desarrollo y la cooperación económica.

Rechazan la intervención militar de Donald Trump en Venezuela

Pekín destacó que las intervenciones militares de Donald Trump contravienen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y reiteró la necesidad de una solución pacífica mediante la diplomacia. Antes de ser detenido, el exdictador venezolano se reunió con Qi Xiaoqi, enviado especial de Xi Jinping, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, reafirmaron la importancia de fortalecer la alianza estratégica entre ambos países en diversas áreas.

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España firmaron un comunicado conjunto para rechazar "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela". Sin mencionar a Estados Unidos, los gobiernos aseguraron que el ataque viola principios fundamentales del derecho internacional y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Las naciones firmantes hicieron un llamado a "vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano". Además, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques y ordenó la movilización de militares a la frontera.