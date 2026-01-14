HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Aliaga amenaza periodistas y Mesías Guevara y Rafael Belaunde en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Mundo

Putin y Lula da Silva hablaron sobre la situación de Venezuela para garantizar la "soberanía" de Caracas

El mandatario brasileño Lula da Silva condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela al considerar que vulnera el derecho internacional. 

Rusia y Brasil criticaron a Estados Unidos por intervenir en Venezuela.
Rusia y Brasil criticaron a Estados Unidos por intervenir en Venezuela. | Composición LR | Jazmin Cera

Después de que Estados Unidos ejecutó un operativo militar para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, los presidentes Vladimir Putin y Luiz Inácio Lula da Silva conversaron por teléfono sobre la situación en Venezuela, un país de América Latina que ha comenzado a liberar a presos políticos. Tanto Putin como Lula coincidieron en la necesidad de defender los intereses y garantizar la soberanía venezolana para que la nación pueda tomar decisiones sin interferencias externas, según un comunicado oficial emitido por el Kremlin.

También subrayaron que Sudamérica y el Caribe deben permanecer como "zonas de paz". La llamada forma parte de una serie de gestiones diplomáticas impulsadas por Lula, quien previamente había discutido el mismo tema con otros líderes internacionales, como México, Colombia y Canadá.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

lr.pe

Lula da Silva y Rusia opinan sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El mandatario brasileño Lula da Silva condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela al considerar que vulnera el derecho internacional. Incluso Rusia calificó de ilegal la intervención militar masiva de Washington contra Venezuela.

"Nuestra postura se mantiene inalterada. Esta postura es fundamental, basada en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los Estados, cuyos gobiernos representan naturalmente los intereses de toda la población. Venezuela era precisamente uno de esos Estados. Por lo tanto, nuestras evaluaciones de principios sobre la operación ilegal llevada a cabo por Estados Unidos siguen siendo válidas", declaró el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa.

Además de hablar sobre la situación de Venezuela, los mandatarios Lula y Putin acordaron trabajar juntos a través de dos plataformas internacionales importantes: las Naciones Unidas (ONU) y los BRICS, un bloque de países emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que buscan fomentar el desarrollo y la cooperación económica.

PUEDES VER: La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto del mundo por más de 2.000 metros

lr.pe

Rechazan la intervención militar de Donald Trump en Venezuela

Pekín destacó que las intervenciones militares de Donald Trump contravienen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y reiteró la necesidad de una solución pacífica mediante la diplomacia. Antes de ser detenido, el exdictador venezolano se reunió con Qi Xiaoqi, enviado especial de Xi Jinping, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, reafirmaron la importancia de fortalecer la alianza estratégica entre ambos países en diversas áreas.

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España firmaron un comunicado conjunto para rechazar "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela". Sin mencionar a Estados Unidos, los gobiernos aseguraron que el ataque viola principios fundamentales del derecho internacional y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Las naciones firmantes hicieron un llamado a "vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano". Además, el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Notas relacionadas
El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

LEER MÁS
Rusia muestra los restos de un dron como prueba del supuesto ataque de Ucrania contra la residencia de Putin

Rusia muestra los restos de un dron como prueba del supuesto ataque de Ucrania contra la residencia de Putin

LEER MÁS
Rusia endurecerá el diálogo de paz tras el supuesto ataque de Ucrania a una vivienda de Putin, pero no presenta pruebas

Rusia endurecerá el diálogo de paz tras el supuesto ataque de Ucrania a una vivienda de Putin, pero no presenta pruebas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Mundo

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025