Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de vuelta de la Copa del Rey
Luego de perder 4-0 en la ida, Lamine Yamal y compañía tienen que golear para seguir con chances de pasar a la final. Revisa todo sobre la vuelta entre Barcelona vs Atlético Madrid.
Barcelona y Atlético Madrid prometen regalarnos un partidazo por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2025-26. El conjunto blaugrana no solo tiene la obligación de imponerse ante los dirigidos por Diego Simeone, también debe registrar un ventaja de 4 goles o más para mantener la ilusión de volver a levantar el título.
El equipo de Lamine Yamal y compañía tendrá 2 bajas de consideración para la revancha contra los 'colchoneros'. El defensor Eric García fue expulsado en el primer partido, mientras que el goleador Robert Lewandowski se lesionó tras el triunfo ante Villarreal por LaLiga.
¿Cuándo juega Barcelona vs Atlético Madrid por semifinal de Copa del Rey?
La vuelta entre Barcelna y Atlético se jugará este martes 3 de marzo en el Spotify Camp Nou de Cataluña.
¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid ?
En territorio peruano, el choque entre Barcelona y Atlético Madrid se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid?
La transmisión por TV del Barcelona vs Albacete se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.
- Argentina: Flow, Movistar
- Brasil: Disney Plus
- Colombia: Win Sports
- Costa Rica: Sky Sports
- Ecuador: ECDF
- México: Sky Sports
- Paraguay: Flow
- Perú: América TV, Movistar Deportes
- Uruguay: Flow
- Venezuela: Meridiano TV
- Estados Unidos: ESPN+
- España: La 1 TVE y RTVE Play.
¿Dónde ver Barcelona - Atlético Madrid online?
Si deseas ver Barcelona - Atlético Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.
Barcelona - Atlético Madrid: apuestas
- Betsson: gana Barcelona (1.60), empate (4.95), gana Atlético de Madrid (4.45)
- Betano: gana Barcelona (1.53), empate (4.60), gana Atlético de Madrid (4.70)
- Bet365: gana Barcelona (1.51), empate (4.75), gana Atlético de Madrid (4.75)
- 1XBet: gana Barcelona (1.57), empate (5.03), gana Atlético de Madrid (5.09)
- Coolbet: gana Barcelona (1.60), empate (4.65), gana Atlético de Madrid (4.75)
- Doradobet: gana Barcelona (1.54), empate (4.75), gana Atlético de Madrid (4.75).