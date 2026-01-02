HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei promulga ley para blanquear ahorros en dólares y reforzar las reservas de Argentina

La iniciativa del ejecutivo, aprobada por el Congreso en diciembre, se inscribe dentro de la estrategia oficial para fortalecer las cuentas externas del país.

El presidente argentino Javier Milei promulga la ley de principio de inocencia fiscal para incentivar la regulación de ahorros en dólares no declarados.
El presidente argentino Javier Milei promulga la ley de principio de inocencia fiscal para incentivar la regulación de ahorros en dólares no declarados. | Tomas Cuesta / AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, promulgó este viernes 2 enero la denominada ley de principio de inocencia fiscal, una norma orientada a incentivar que los ciudadanos incorporen al sistema bancario sus ahorros en dólares no declarados, en un contexto de reservas internacionales acotadas y vencimientos de deuda próximos.

La medida busca captar los llamados “dólares debajo del colchón”, denominación utilizada en el país para los ahorros en efectivo fuera del sistema financiero, en un momento en que el Gobierno intenta aliviar la presión sobre el Banco Central y cumplir compromisos financieros durante 2026.

Blanqueo de ahorros en un contexto de reservas ajustadas

Según estimaciones oficiales, los ahorros no declarados de los argentinos ascienden a unos US$251.000 millones, una cifra que sextuplica las reservas brutas del Banco Central, que al 30 de diciembre alcanzaban los US$41.000 millones. En paralelo, la república enfrenta vencimientos de deuda por más de US$19.000 millones durante el año, según datos de la oficina de presupuesto del Congreso.

En diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que la nación mantiene un programa crediticio por US$20.000 millones vigente desde abril, instó al Gobierno a realizar “esfuerzos” para recomponer las reservas internacionales, uno de los principales puntos débiles de la economía nacional.

Cambios en los umbrales fiscales y nuevo régimen impositivo

La ley publicada en el boletín oficial eleva los montos mínimos a partir de los cuales se investiga la evasión fiscal, estableciéndolos en torno a US$70.000 por año fiscal. Además, reduce los plazos de prescripción de los delitos financieros y crea un nuevo régimen impositivo que exime a los contribuyentes adheridos de informar variaciones patrimoniales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los bancos a aceptar de inmediato los depósitos de quienes se inscriban en el nuevo esquema y exhortó a los ahorristas a recurrir al estatal Banco Nación si las entidades privadas imponen requisitos adicionales. “Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, escribió en la red social X.

Críticas de la oposición y antecedentes recientes

La iniciativa generó cuestionamientos desde sectores opositores, que alertaron sobre el riesgo de facilitar el lavado de activos. “Nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes”, sostuvo en X el diputado peronista Jorge Taiana.

El jefe de Estado ya había impulsado un blanqueo en 2024, que permitió el ingreso al sistema bancario de más de US$20.000 millones, aunque esos fondos permanecieron inmovilizados en cuentas especiales hasta este viernes, cuando se liberó su disponibilidad. En un país marcado por recurrentes crisis económicas, la desconfianza en el sistema financiero ha llevado históricamente a los argentinos a ahorrar en dólares en efectivo como resguardo frente a la inflación.

