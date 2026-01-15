El Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que los presos políticos fueron imputados por terrorismo, traición a la patria y otros delitos. | Composición LR

El vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Diego Casanova Maita, aseguró a La República que hay más de 1.345 personas arrestadas "arbitrariamente" en Venezuela. Advirtió que entre los detenidos se encuentran niños y adolescentes que supuestamente celebraban la captura de Nicolás Maduro. "No tienen acceso al debido proceso. Son detenidos sin orden judicial y sin la presencia de un funcionario o fiscal", comentó.

Casanova explicó que, según el derecho internacional, las autoridades del régimen chavista estarían cometiendo desapariciones forzadas al negar y ocultar el paradero de los apresados. Además, indicó que los presos políticos enfrentan injustamente imputaciones por delitos como terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria, reverencia a la autoridad y agavillamiento. "No cuentan con asesores legales de confianza porque el Estado impone un abogado designado por el sistema público", añadió.

Alertan detención de niños y adolescentes

El Clipve informó que al menos 5 menores siguen detenidos pese a que el régimen de Delcy Rodríguez inició un supuesto proceso masivo de excarcelaciones. "Muchos funcionarios ni siquiera saben dónde están", expuso Casanova. En declaraciones a este medio, el portavoz de la ONG relató que un adolescente salió a buscar atención médica porque se sentía mal y, al regresar, fue arrestado por un policía que, por la forma de vestir, supuso que era un guarimbero (persona que participa en protestas callejeras). "Lo encarcelaron y le impusieron una condena de 10 años", especificó.

También contó que otros 15 adolescentes permanecieron detenidos temporalmente en el estado de Zulia por presuntamente celebrar la captura de Nicolás Maduro, cuando en realidad "estaban jugando carnaval". Asimismo, el abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray reportó que 16 menores fueron retenidos por la Policía del Municipio Bolívar el 12 de enero de 2026.

A través de un comunicado de prensa, emitido el 20 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había condenado la privación arbitraria de la libertad de seis adolescentes arrestados en el contexto de las protestas postelectorales. "El Estado está obligado a anular todos los actos procesales obtenidos mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o cualquier forma de coacción que quiebre la voluntad de las personas", señaló el organismo.

¿Cuál es la situación de los presos políticos en Venezuela?

Diego Casanova confirmó a La República que los presos políticos son sometidos a procesos judiciales arbitrarios, "sin las mínimas garantías procesales", y recluidos en cárceles hacinadas y "deplorables", sin acceso a "agua potable" ni "alimentación adecuada y balanceada". Incluso el portavoz de Clipve aseveró que los detenidos padecen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Casanova confesó a este diario que las autoridades del régimen chavista suelen torturar con corriente a los prisioneros para que se inculpen a sí mismos de los delitos que la dictadura considera cometidos. "Instituciones como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no dan respuestas oportunas y, a veces, toman represalias contra las personas que siguen denunciando y amenazan con maltratar a los detenidos en las cárceles", dijo.

Cuando Nicolás Maduro anunció la liberación de 99 presos políticos en la Navidad de 2025, la dictadura impuso medidas cautelares a los excarcelados, como la prohibición de salir de Venezuela, dar entrevistas o hacer declaraciones en redes sociales. Además, estableció que los liberados debían presentarse ante los tribunales cada 30 días. Por eso, declaró que "la política de terror" continúa fuera de las cárceles. "Son barreras que el Estado pone justamente para que la verdad nunca se conozca", agregó.

Cuestionan las cifras del régimen venezolano

Desde la sede del Ejecutivo, la presidenta interina Delcy Rodríguez detalló que hasta la fecha el régimen venezolano excarceló a 406 presos políticos. "El objetivo es abrir espacios políticos. Ese fue el propósito que marcó Maduro en diciembre de 2025, cuando se procedió a 194 liberaciones", remarcó.

Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos rechazó los números oficiales y advirtió que, entre el 8 y el 14 de enero, solo se concretaron alrededor de 90 excarcelaciones. "Exigimos información transparente, respeto a las víctimas y libertad inmediata e incondicional para todas y todos los presos políticos", escribió en la red social X. La ONG Foro Penal también cuestionó la cifra y afirmó que únicamente se produjeron 84 excarcelaciones de presos políticos.

"La situación de los presos políticos en Venezuela es realmente dramática. Son más de 1.000 familias que están sufriendo", declaró Casanova, quien demanda desde Clipve la lista completa de las personas privadas de libertad por motivos políticos y la identificación de los excarcelados, con fecha, centro de reclusión y condiciones de liberación. Otra solicitud de la ONG consiste en transparentar el proceso de liberación iniciado por el régimen de Rodríguez tras la captura de Maduro.

Transición democrática en Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado escribió en X que la libertad de los presos políticos "es el primer paso en una genuina transición a la democracia". Y, desde el exilio, Edmundo González Urrutia aseveró que la "normalización" de Venezuela solo será posible "cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo el 28 de julio de 2024".

Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso e insistieron en que González había ganado las elecciones frente a Maduro, quien fue finalmente proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se publicaran los resultados detallados.

Casanova precisó que, desde entonces, se estableció en Venezuela una política de ocultamiento y clandestinidad. "La mentira se ha instaurado como una política de Estado para ocultar las arbitrariedades que se siguen cometiendo", apostilló. El vocero de Clipve sostuvo que no habrá "reconciliación nacional ni transición" si existe una política represiva y si mantienen cerrados a los presos políticos.