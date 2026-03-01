HOYSuscripcion LR Focus

Jean Ferrari responde sobre supuesta imagen de él y Mano Menezes durmiendo en partido de Liga 1: "Si vas a deformar la foto, hazlo bien"

Luego de acudir junto a Mano Menezes para presenciar el Sport Boys vs CD Moquegua, el directivo de la FPF no dudó en contestarle a un hincha con una popular frase peruana.

Jean Ferrari llegó a la FPF tras su buen paso por Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Twitter/Jean Ferrari
Jean Ferrari llegó a la FPF tras su buen paso por Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Twitter/Jean Ferrari

Mano Menezes empezó a trabajar con miras a lo que será su primera convocatoria para los amistosos de la selección peruana en marzo. El experimentado entrenador se encuentra realizando un seguimiento a los partidos de la Liga 1; en ese sentido, su presencia en el duelo entre Sport Boys y CD Moquegua no pasó desapercibido por los aficionados.

Sin embargo, lejos de mostrar su apoyo en este inicio de ciclo, en redes sociales empezó a circular una supuesta imagen del técnico brasileño y Jean Ferrari dormidos en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ante lo acontecido, el director general de fútbol de la FPF no dudó en contestar.

André Carrillo y su jocosa reacción ante posibilidad de que la selección peruana juegue en altura: 'Que no me convoquen'

lr.pe
Respuesta de Jean Ferrari a usuario en redes sociales. Foto: Twitter/Jean Ferrari

Respuesta de Jean Ferrari a usuario en redes sociales. Foto: Twitter/Jean Ferrari

Jean Ferrari responde sobre supuesta foto de él y Mano Menezes dormidos

A través de sus redes sociales, el directivo apuntó contra un usuario que utilizó una imagen adulterada para criticar la aparación de Mano Menez en el Callao. Asimismo, hizo referencia a una popular frase en su respuesta.

"Odio la frase 'El enemigo de un peruano es otro peruano', pero en este caso calza. Si vas a deformar la foto, al menos hazlo bien. Nosotros seguiremos recorriendo nuestro torneo. ¡Arriba Perú!", fue su breve comentarios en Twitter.

Fotografía adulterada de Jean Ferrari y Mano Menezes. Foto: Twitter

Fotografía adulterada de Jean Ferrari y Mano Menezes. Foto: Twitter

Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: 'Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo'

lr.pe

Mano Menezes estará en el Universitario vs FC Cajamarca

Jean Ferrari señaló que la intención de Mano Menezes es "ver in situ" a varios jugadores que tiene mapeados para la selección peruana. El brasileño también acudirá al partido de hoy entre Universitario y FC Cajamarca en el Monumental.

"Hoy estaremos acá en el Callao y mañana en el Monumental. Para la próxima semana, la planificación contempla visitar algunos clubes; primero cerraremos las visitas en Lima y luego, conforme se acomode el clima, visitaremos las provincias", sostuvo en diálogo con L1 Max.

