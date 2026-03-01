Jean Ferrari responde sobre supuesta imagen de él y Mano Menezes durmiendo en partido de Liga 1: "Si vas a deformar la foto, hazlo bien"
Luego de acudir junto a Mano Menezes para presenciar el Sport Boys vs CD Moquegua, el directivo de la FPF no dudó en contestarle a un hincha con una popular frase peruana.
Mano Menezes empezó a trabajar con miras a lo que será su primera convocatoria para los amistosos de la selección peruana en marzo. El experimentado entrenador se encuentra realizando un seguimiento a los partidos de la Liga 1; en ese sentido, su presencia en el duelo entre Sport Boys y CD Moquegua no pasó desapercibido por los aficionados.
Sin embargo, lejos de mostrar su apoyo en este inicio de ciclo, en redes sociales empezó a circular una supuesta imagen del técnico brasileño y Jean Ferrari dormidos en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ante lo acontecido, el director general de fútbol de la FPF no dudó en contestar.
Respuesta de Jean Ferrari a usuario en redes sociales. Foto: Twitter/Jean Ferrari
Jean Ferrari responde sobre supuesta foto de él y Mano Menezes dormidos
A través de sus redes sociales, el directivo apuntó contra un usuario que utilizó una imagen adulterada para criticar la aparación de Mano Menez en el Callao. Asimismo, hizo referencia a una popular frase en su respuesta.
"Odio la frase 'El enemigo de un peruano es otro peruano', pero en este caso calza. Si vas a deformar la foto, al menos hazlo bien. Nosotros seguiremos recorriendo nuestro torneo. ¡Arriba Perú!", fue su breve comentarios en Twitter.
Fotografía adulterada de Jean Ferrari y Mano Menezes. Foto: Twitter
Mano Menezes estará en el Universitario vs FC Cajamarca
Jean Ferrari señaló que la intención de Mano Menezes es "ver in situ" a varios jugadores que tiene mapeados para la selección peruana. El brasileño también acudirá al partido de hoy entre Universitario y FC Cajamarca en el Monumental.
"Hoy estaremos acá en el Callao y mañana en el Monumental. Para la próxima semana, la planificación contempla visitar algunos clubes; primero cerraremos las visitas en Lima y luego, conforme se acomode el clima, visitaremos las provincias", sostuvo en diálogo con L1 Max.