Mano Menezes empezó a trabajar con miras a lo que será su primera convocatoria para los amistosos de la selección peruana en marzo. El experimentado entrenador se encuentra realizando un seguimiento a los partidos de la Liga 1; en ese sentido, su presencia en el duelo entre Sport Boys y CD Moquegua no pasó desapercibido por los aficionados.

Sin embargo, lejos de mostrar su apoyo en este inicio de ciclo, en redes sociales empezó a circular una supuesta imagen del técnico brasileño y Jean Ferrari dormidos en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ante lo acontecido, el director general de fútbol de la FPF no dudó en contestar.

Respuesta de Jean Ferrari a usuario en redes sociales. Foto: Twitter/Jean Ferrari

Jean Ferrari responde sobre supuesta foto de él y Mano Menezes dormidos

A través de sus redes sociales, el directivo apuntó contra un usuario que utilizó una imagen adulterada para criticar la aparación de Mano Menez en el Callao. Asimismo, hizo referencia a una popular frase en su respuesta.

"Odio la frase 'El enemigo de un peruano es otro peruano', pero en este caso calza. Si vas a deformar la foto, al menos hazlo bien. Nosotros seguiremos recorriendo nuestro torneo. ¡Arriba Perú!", fue su breve comentarios en Twitter.

Fotografía adulterada de Jean Ferrari y Mano Menezes. Foto: Twitter

Mano Menezes estará en el Universitario vs FC Cajamarca

Jean Ferrari señaló que la intención de Mano Menezes es "ver in situ" a varios jugadores que tiene mapeados para la selección peruana. El brasileño también acudirá al partido de hoy entre Universitario y FC Cajamarca en el Monumental.

"Hoy estaremos acá en el Callao y mañana en el Monumental. Para la próxima semana, la planificación contempla visitar algunos clubes; primero cerraremos las visitas en Lima y luego, conforme se acomode el clima, visitaremos las provincias", sostuvo en diálogo con L1 Max.