Mundo

Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en España deja al menos 10 muertos y 25 heridos

Un tren de Iryo con más de 300 pasajeros a bordo se descarriló en España y colisionó con otro servicio ferroviario. La tragedia dejó 10 muertos y 25 heridos graves.

La Guardia Civil de España informó que al menos 10 personas perdieron la vida luego de que dos trenes de alta velocidad se descarrilaran en Adamuz, una localidad situada en la provincia de Córdoba. A través de X (antes Twitter), la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA) precisó que la colisión también dejó 25 heridos graves. Incluso se reportó que hay personas atrapadas en los ferrocarriles.

Hasta el lugar llegaron ambulancias, policías, bomberos y miembros del EMA, quienes están trabajando para asistir a las víctimas y rescatar a los afectados. Tras el choque, la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía quedó suspendida. Por el momento, se desconocen las causas del descarrilamiento.

¿Cómo ocurrió el choque de dos trenes de alta velocidad en España?

En X, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Transportes de España anunció que un tren de la empresa española Iryo se descarriló cerca de Adamuz mientras viajaba de la ciudad andaluza de Málaga a Madrid.

Este tren, que llevaba más de 300 pasajeros a bordo, invadió la vía contigua y colisionó con un tren AVE de la empresa española Renfe, que transportaba más de 100 pasajeros y cubría la ruta Madrid–Huelva. La tragedia ocurrió pasadas las 7:30 de la noche.

A través de un comunicado oficial, la empresa Iryo puntualizó que el descarrilamiento se produjo en el servicio 6189, que había partido a las 6:40 de la noche. La compañía lamentó profundamente la tragedia y afirmó que activó los protocolos de emergencia. Indicó que colaborará "estrechamente" con las autoridades competentes para la gestión de la situación.

