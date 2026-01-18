HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, decreta estado de sitio tras asesinato de 8 policías

El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio para permitir detenciones e interrogatorios sin orden judicial en Guatemala.

El Congreso de Guatemala deberá ratificar el decreto del presidente Bernardo Arévalo que autoriza el estado de sitio.
El Congreso de Guatemala deberá ratificar el decreto del presidente Bernardo Arévalo que autoriza el estado de sitio. | Erick Fernando Velasquez

Nueva medida. El presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, tomó la decisión de decretar el estado de sitio por 30 días para "garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos". La iniciativa permitirá suspender garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas terroristas por Estados Unidos y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

El decreto de estado de sitio ocurre luego de que pandillas asesinaran a ocho policías en rechazo a negociar un cambio de prisión para las cabecillas de las organizaciones criminales. Los fallecimientos se produjeron un día después de que un grupo armado tomara como rehenes a 46 personas en tres centros penitenciarios.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

lr.pe

Bernardo Arévalo decreta estado de sitio tras asesinato de 8 policías

El Congreso de Guatemala deberá ratificar el decreto que autoriza el estado de sitio para suspender el derecho de reunión y manifestación, además de permitir detenciones e interrogatorios sin orden judicial. En cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo anunció que la Policía guatemalteca logró retomar el control de tres cárceles en las que los pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado 17 de enero de 2026.

Los delincuentes exigían que se trasladara a los líderes de los grupos criminales a penales con menores medidas de seguridad. "Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales. Están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley", declaró el mandatario.

El Ministerio de Defensa anunció que el Ejército seguirá en las calles para continuar "golpeando" las estructuras del crimen organizado.

PUEDES VER: ¿Qué son las 'bolas de Neptuno' y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

lr.pe

Pandilla mata a 8 policías en Guatemala

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, sostuvo que los ocho policías asesinados fueron atacados "cobardamente" por "terroristas". Además, el funcionario detalló que hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y varios detenidos.

En la red social X, el gobierno de Bernardo Arévalo publicó un video en el que se observa a agentes esposando al presunto líder de la pandilla Barrio 18. Según las autoridades, el hombre fue identificado como Aldo Dupie, alias 'El Lobo'.

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala exigió a su personal que se resguarde y evite las multitudes. Incluso, tras el atentado, el Gobierno suspendió las clases.

Notas relacionadas
Ocho policías mueren a manos de pandillas en Guatemala tras negativa del Gobierno a negociar

Ocho policías mueren a manos de pandillas en Guatemala tras negativa del Gobierno a negociar

LEER MÁS
18 escritores latinoamericanos entrevistados

18 escritores latinoamericanos entrevistados

LEER MÁS
Cepal revela cuál es el gobierno de América Latina con el endeudamiento más bajo: no es Uruguay ni Perú

Cepal revela cuál es el gobierno de América Latina con el endeudamiento más bajo: no es Uruguay ni Perú

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Mundo

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025