Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, decreta estado de sitio tras asesinato de 8 policías

El Congreso de Guatemala deberá ratificar el decreto del presidente Bernardo Arévalo que autoriza el estado de sitio. | Erick Fernando Velasquez

Nueva medida. El presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, tomó la decisión de decretar el estado de sitio por 30 días para "garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos". La iniciativa permitirá suspender garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas terroristas por Estados Unidos y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

El decreto de estado de sitio ocurre luego de que pandillas asesinaran a ocho policías en rechazo a negociar un cambio de prisión para las cabecillas de las organizaciones criminales. Los fallecimientos se produjeron un día después de que un grupo armado tomara como rehenes a 46 personas en tres centros penitenciarios.

Bernardo Arévalo decreta estado de sitio tras asesinato de 8 policías

El Congreso de Guatemala deberá ratificar el decreto que autoriza el estado de sitio para suspender el derecho de reunión y manifestación, además de permitir detenciones e interrogatorios sin orden judicial. En cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo anunció que la Policía guatemalteca logró retomar el control de tres cárceles en las que los pandilleros mantenían retenidas a 46 personas desde el sábado 17 de enero de 2026.

Los delincuentes exigían que se trasladara a los líderes de los grupos criminales a penales con menores medidas de seguridad. "Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales. Están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley", declaró el mandatario.

El Ministerio de Defensa anunció que el Ejército seguirá en las calles para continuar "golpeando" las estructuras del crimen organizado.

Pandilla mata a 8 policías en Guatemala

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, sostuvo que los ocho policías asesinados fueron atacados "cobardamente" por "terroristas". Además, el funcionario detalló que hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y varios detenidos.

En la red social X, el gobierno de Bernardo Arévalo publicó un video en el que se observa a agentes esposando al presunto líder de la pandilla Barrio 18. Según las autoridades, el hombre fue identificado como Aldo Dupie, alias 'El Lobo'.

En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala exigió a su personal que se resguarde y evite las multitudes. Incluso, tras el atentado, el Gobierno suspendió las clases.