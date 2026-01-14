Argentina alcanzó un consumo récord de aproximadamente 398 huevos por persona al año, consolidándose como el país con mayor consumo per cápita de huevos del mundo, según el Informe Productivo 2025 de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA). Esta cifra supera las 363 unidades de 2024 y sitúa al país al nivel de economías con altos consumos tradicionales como China, donde recientes estimaciones sitúan la ingesta promedio en más de 20 kg por persona al año.

La producción nacional también experimentó un crecimiento importante, con un aumento del 8,82% respecto al año anterior hasta alcanzar casi 19.000 millones de huevos producidos en 2025, lo que implica cerca de 402 huevos producidos por habitante. Según CAPIA, esta dinámica —alta producción y fuerte absorción interna— es clave para posicionar a Argentina y compararla con grandes mercados como el chino, donde el huevo es también una fuente proteica esencial en la dieta diaria.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Preocupaciones por contrabando e importaciones de huevos

El informe de la CAPIA no solo celebra los récords de producción y consumo, sino que alerta sobre una creciente presencia de importaciones formales e informales de huevos, que representaron cerca del 0,7% de la producción nacional —equivalente a unos 133 millones de unidades— con un salto del 665%, según el propio documento. El sector señaló que esta situación podría implicar “riesgos sanitarios, impacto social en pequeñas economías y competencia desleal”, enfatizando que el ingreso irregular de productos amenaza la sustentabilidad del mercado local.

Además, CAPIA destacó la disminución del precio al productor, con el maple de 30 huevos cayendo más del 60% desde mayo, mientras que los costos subieron más del 40%. La cámara remarcó que “en muchos comercios esa baja no se trasladó al consumidor”, subrayando así la tensión entre sobreoferta, precios y sustentabilidad productiva bajo un sistema que, según el sector, opera con altos estándares sanitarios y controles del SENASA.

Principales países por consumo de huevos en 2025

Si bien no existe una lista oficial global única para 2025, combinando el Informe CAPIA y otras estimaciones internacionales sobre consumo per cápita se observan los siguientes líderes estimados:

Argentina – ~398 huevos por persona al año (líder mundial según CAPIA).

– ~398 huevos por persona al año (líder mundial según CAPIA). Países Bajos (Holanda) – entre ~500–550 huevos por persona (cifras de consumo per cápita mayores según datos comparativos).

– entre ~500–550 huevos por persona (cifras de consumo per cápita mayores según datos comparativos). China – consumo elevado estimado en más de ~300 o ~400 huevos por persona, reflejando una alta ingesta proteica.

– consumo elevado estimado en más de ~300 o ~400 huevos por persona, reflejando una alta ingesta proteica. México – tradicionalmente uno de los mayores consumidores de huevos en América Latina.

– tradicionalmente uno de los mayores consumidores de huevos en América Latina. Colombia – consumo per cápita alto dentro del contexto regional.

– consumo per cápita alto dentro del contexto regional. Brasil – consumo creciente y relevante aunque inferior a los líderes anteriores.

¿Qué otro país latinoamericano consume mucho huevo?

México es otro país de América Latina con un alto consumo de huevos. Se encuentra entre los mayores consumidores del mundo, con un promedio de 378-380 huevos por persona al año, según diversas fuentes industriales y de consumo.

En la nación azteca, el huevo es una fuente proteica esencial y económica en la dieta diaria, lo que explica su alta demanda en el país. Es un alimento básico en la cocina mexicana, utilizado en una gran variedad de platillos tradicionales, como omelets, tacos y tortas, lo que también refleja la importancia cultural de este producto en la región.