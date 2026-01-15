HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

La harina de soja, principal producto de exportación de esta nación sudamericana, podría abrir oportunidades de nuevos acuerdos comerciales con China en el futuro.

China realizó su primera compra de 30.000 toneladas de harina de soja argentina.
China realizó su primera compra de 30.000 toneladas de harina de soja argentina. | Foto: Composición LR | AFP | Freepik

China concretó por primera vez en su historia una compra de 30.000 toneladas de harina de soja de Argentina, en una operación que marca un giro relevante en el comercio global de granos y refuerza el vínculo entre Pekín y Buenos Aires. La transacción se da en medio de la guerra comercial con Estados Unidos y fue revelada este jueves por la agencia Reuters, que citó a fuentes del sector.

Aunque el país asiático había autorizado la importación del producto argentino desde 2019, nunca antes se habían realizado operaciones de este tipo. La compra representa un hito para la agroindustria nacional, principal exportadora mundial de este subproducto, y refleja la búsqueda del país de Xi Jinping de nuevos proveedores para garantizar su seguridad alimentaria.

Un acuerdo inédito en medio de la guerra comercial

Según Reuters, varios fabricantes de alimentos chinos firmaron conjuntamente un acuerdo para adquirir 30.000 toneladas métricas de harina de soja argentina, que serán enviadas en julio. Cuatro fuentes comerciales indicaron que la operación responde a la necesidad de diversificar suministros ante posibles disrupciones derivadas de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

La agencia precisó que el cargamento fue comprado a US$360 por tonelada bajo la modalidad costo y flete (CNF) y se espera que llegue en septiembre a la provincia china de Guangdong, tras superar los controles de inspección y cuarentena exigidos por las autoridades del país asiático.

Argentina consolida su liderazgo en el mercado alimentario

La harina de soja es el principal producto de exportación de Argentina y una de las mayores fuentes de ingreso de divisas para el país. De acuerdo con Reuters, aunque China es el mayor consumidor mundial de esta materia prima, históricamente ha preferido importar poroto de soja desde Estados Unidos y Brasil para procesarlo localmente.

No obstante, un comerciante con sede en Singapur citado por Reuters advirtió que esta primera operación funciona como un “caso de prueba”, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevos acuerdos. “Si pasa la inspección y cuarentena de China, esperamos más acuerdos”, señaló la fuente, alimentando expectativas de un mayor acceso argentino al mercado chino.

Un cambio estratégico para Pekín y Buenos Aires

Hasta ahora, los compradores chinos habían evitado la harina de soja argentina, en parte para proteger su industria local de trituración. Sin embargo, el actual contexto comercial llevó a Pekín a replantear su estrategia, especialmente frente a los aranceles impuestos a productos estadounidenses durante la guerra comercial con Washington.

Reuters subrayó que en todo 2024 China importó apenas 30.000 toneladas de harina de soja, principalmente desde Dinamarca, la misma cantidad que ahora adquirió a Argentina en una sola operación. El movimiento podría abrir una nueva etapa en la relación comercial bilateral y consolidar a Argentina como un proveedor clave para el gigante asiático.

