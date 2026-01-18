HOYSuscripcion LR Focus

Ocho policías mueren a manos de pandillas en Guatemala tras negativa del Gobierno a negociar

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, los criminales exigían el cambio de prisión de sus cabecillas a uno de menor seguridad.

El Gobierno de Guatemala confirmó la muerte de ocho policías en atentados vinculados a pandillas.
El Gobierno de Guatemala confirmó la muerte de ocho policías en atentados vinculados a pandillas. | AFP | Johan Ordoñez

El Gobierno de Guatemala, el domingo 18 de enero de 2026, apuntó contra las pandillas del país tras confirmarse la muerte de ocho policías tras la negativa de la administración de negociar un cambio de prisión para las cabecillas de estas organizaciones criminales.

Los fallecimientos se dieron producto de varios atentados, un día después de que un grupo armado tome como rehenes a 46 personas en tres centros penitenciarios.

lr.pe

Tragedia en Guatemala: pandillas asesinan a policías

Este domingo, el Gobierno de Guatemala confirmó la muerte de los siete oficiales abatidos a manos de delincuentes, quienes, en un presunto acto de venganza tras una negativa a negociar, acribillaron directamente contra el escuadrón de seguridad.

"Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos", señaló Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación.

Sin embargo, momentos después, la Policía guatemalteca, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmó que el número real de las víctimas mortales es de ocho. "Policía Nacional Civil lamenta el fallecimiento de ocho de sus elementos en cumplimiento del deber a mano de criminales. También nos solidarizamos con los compañeros que están en recuperación en diferentes hospitales", se lee en el post.

lr.pe

¿Quiénes fueron los policías abatidos en Guatemala?

De acuerdo con la Policía, los agentes abatidos el domingo son Claudia Azucena Muñoz Ramos, Samuel Valentín Matul Obispo, José Efraín Revolorio Barrera, Luis Alexander Zetino Pérez, Fernando Alexander Batres Ordoñez, Geovani Dario Tecu Sesam, Sammy Iván López García y Diana Rosmery Chávez Alarcón.

Las principales autoridades del país lamentaron la pérdida y condenaron el hecho, anunciando que investigarán a fondo el hecho hasta que logren llegar con los responsables. El presidente Bernardo Arévalo, por su lado, convocó a un Consejo de Ministros para "tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca".

"Las fuerzas combinadas del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil ya están en las calles", remarcó el mandatario.

