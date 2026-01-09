HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Unión Europea aprueba pacto comercial con Mercosur tras más de 25 años de negociaciones: Francia sigue oponiéndose al acuerdo

Polonia, Irlanda y Hungría también rechazan el pacto entre la Unión Europea y Mercosur. Ursula von der Leyen viajará a Paraguay para rubricar el pacto.

Ursula von der Leyen viajará a Paraguay para firmar el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur.
Ursula von der Leyen viajará a Paraguay para firmar el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. | Composición LR

El Consejo de la Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur), que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pacto, que se ha negociado durante más de 25 años, debía concretarse el sábado 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, pero fue postergado ante la oposición y las presiones de Francia e Italia, que exigieron en un primer momento mayores salvaguardas para el sector agrícola.

La aprobación se produjo luego de que agricultores franceses salieran a protestar en la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo y la Puerta de Auteuil contra el acuerdo que, según dijeron, crearía una competencia desleal al permitir el ingreso de productos sudamericanos que incumplen con los estrictos estándares sanitarios y ambientales exigidos a los productores locales.

lr.pe

Unión Europea aprueba pacto comercial con Mercosur

Durante una reunión de embajadores en Bruselas (Bélgica), los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron este viernes 9 de enero de 2026 una mayoría cualificada. Con esta aprobación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará a Paraguay para rubricar el acuerdo comercial con el Mercosur. Fuentes diplomáticas habían asegurado previamente a la agencia AFP que la firma del pacto se firmaría el lunes 12 de enero en Asunción.

"Debemos liberarnos de nuestras sobredependencias (…) Esto solo es posible con una red de acuerdos de libre comercio, y Mercosur desempeña un papel central; es un mercado potencial de 700 millones de consumidores, países con visiones similares que desean comerciar juntos", declaró Von der Leyen luego de que se aplazara la ratificación del acuerdo en diciembre de 2025.

El plazo adicional representaba un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que buscaban que el acuerdo se refrendara antes de 2026. El pacto permitirá a la UE exportar más vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores a Sudamérica, a cambio de facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja a Europa. Sin embargo, los agricultores europeos aseveran que el sector atraviesa una crisis prolongada y responsabilizan a la UE de debilitar la viabilidad económica del campo mediante acuerdos comerciales con Mercosur y posibles recortes al presupuesto de la Política Agrícola Común.

lr.pe

¿Por qué Francia se opone al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur?

Aunque el pacto crearía la mayor zona de libre comercio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que no respaldaría el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur si no hay garantías sólidas para los agricultores franceses, quienes temen que el pacto promueva una competencia desleal por el flujo de productos más baratos procedentes de América Latina. Entre las demandas de Macron se encuentra una cláusula de salvaguardia que permitiría suspender la eliminación de aranceles a productos agrícolas y ganaderos de Mercosur si se detectan desequilibrios.

"Francia es favorable al comercio internacional, pero el acuerdo UE-Mercosur es un pacto de otra época, negociado durante demasiado tiempo sobre bases anticuadas", escribió Macron en X. "No justifica exponer sectores agrícolas sensibles y esenciales a riesgos para nuestra soberanía alimentaria", añadió.

A la oposición se sumaron Polonia, Irlanda y Hungría, que consideran que la medida contradice los intereses de los agricultores europeos. "La Comisión Europea está presionando para adoptar y aplicar un acuerdo que abriría Europa a las importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos, a expensas del sustento de los agricultores húngaros", justificó el ministro de Exteriores húngaro Péter Szijjártó.

En un inicio, Italia también rechazaba el pacto porque temía que el mercado europeo se vería seriamente trastocado por el ingreso de carne, arroz, miel o soja sudamericanos. Sin embargo, cambió de postura y dificultó la estrategia de Francia para frenar la aprobación. "El acuerdo UE-Mercosur ofrece enormes beneficios y potencial", apostilló el ministro de Asuntos Exteriores de Italia Antonio Tajani.

Países como España y Alemania consideran que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos. No obstante, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que se necesita el visto bueno del Parlamento Europeo, organismo encargado de debatir y aprobar las leyes de la Unión Europea.

