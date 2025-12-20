El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió durante la cumbre del Mercosur que una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela provocaría una “catástrofe humanitaria”. La declaración tuvo lugar en Foz de Iguazú, ciudad brasileña que alberga el encuentro de jefes de Estado del bloque, al que también asistió el presidente argentino Javier Milei, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas.

Las palabras del mandatario brasileño se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara en una entrevista con la cadena NBC News que no descartaba una guerra con Venezuela. Esa afirmación se sumó a una serie de acciones de Estados Unidos en el Caribe, entre ellas ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas al país caribeño, lo que elevó la preocupación en varios gobiernos sudamericanos.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Por qué Lula califica de catástrofe humanitaria una intervención de EE. UU. en Venezuela?

Durante su discurso ante el Mercosur, Lula sostuvo que el continente sudamericano vuelve a enfrentar la presencia militar de una potencia ajena a la región. El presidente brasileño recordó que “cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, en alusión a los riesgos históricos que este tipo de conflictos ha implicado para el hemisferio.

El jefe de Estado agregó que una acción militar en el país caribeño sentaría “un precedente peligroso para el mundo” y advirtió que “los límites del derecho internacional están siendo probados”. En ese marco, señaló que en el escenario global actual parece más sencillo “construir muros que puentes”, una frase que utilizó para reforzar su llamado a priorizar el diálogo y la diplomacia frente a las disputas armadas.

PUEDES VER: Equipo de Bill Clinton responde tras aparición de su imagen en los nuevos archivos del caso Epstein

¿Cuáles fueron las acciones de Lula frente a la crisis en Venezuela y el crimen organizado en la región?

En el plano político, Brasil se negó a respaldar una resolución ministerial impulsada por Argentina y Paraguay que buscaba condenar las violaciones a los derechos humanos y las amenazas a la democracia atribuidas al régimen de Nicolás Maduro. Esa decisión dejó en evidencia diferencias internas dentro del Mercosur respecto a la estrategia frente a la situación venezolana, en un momento de alta sensibilidad regional.

Lula también abordó el impacto del debilitamiento institucional en América del Sur y afirmó que ese proceso abrió más espacio al crimen organizado. Según el mandatario, el Mercosur ya mostró disposición para enfrentar ese fenómeno de forma conjunta mediante nuevas herramientas adoptadas en los últimos meses, entre ellas acuerdos de recuperación de activos y medidas orientadas a la protección de niños y adolescentes en entornos virtuales. Además, señaló que no existe una instancia sudamericana común para liderar esa lucha, por lo que Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia para debatir mecanismos de cooperación.

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y críticas del Congreso

Lula insta a la UE a mostrar “coraje” para avanzar en la firma del acuerdo Mercosur-UE

En otro tramo de su intervención, el presidente brasileño se refirió al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya firma volvió a postergarse por reticencias de algunos países europeos, en particular Francia e Italia. Lula instó a los líderes del bloque comunitario a mostrar “coraje” político para avanzar con la rúbrica del tratado, que permanece en negociación desde hace más de dos décadas.

“Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años”, expresó el mandatario. Asimismo, manifestó su expectativa de que la firma del acuerdo pueda concretarse en enero, tal como indicó la Comisión Europea, y remarcó la importancia estratégica del entendimiento para los países del Mercosur en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y geopolíticas.