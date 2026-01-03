HOYSuscripcion LR Focus

China no se cansa y busca posicionar al yuan frente al dólar de EE.UU. en estos países de América Latina: ¿cómo lo hace?

Esta tendencia de desdolarización refleja un esfuerzo de China por diversificar reservas en un contexto global con el yuan, aunque el dominio del dólar sigue vigente.

China intensifica su impulso para posicionar el yuan (renminbi) como alternativa al dólar estadounidense en América Latina.
China intensifica su impulso para posicionar el yuan (renminbi) como alternativa al dólar estadounidense en América Latina.

China intensifica su impulso para posicionar el yuan (renminbi) como alternativa al dólar estadounidense en América Latina, en medio de su competencia global con Estados Unidos. Esta estrategia se basa en acuerdos bilaterales para utilizar esta moneda en transacciones comerciales y financieras que reduzcan así la dependencia histórica del dólar en la región. El aumento de comercio bilateral y la necesidad de algunos países de preservar sus reservas internacionales fueron factores clave en este avance del yuan, según BBC.

Expertos señalan que estos movimientos no constituyen todavía una amenaza inmediata al dominio del dólar; el objetivo principal de China es promover la internacionalización del yuan y expandir su uso en pagos y reservas, aprovechando su creciente relación comercial con la región latinoamericana. Medidas como acuerdos de intercambio de divisas y mecanismos de compensación en yuanes buscan facilitar este objetivo.

PUEDES VER: Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

¿Cuáles son los países de América Latina donde China buscaría posicionar el yuan?

De acuerdo a un artículo de la BBC, los esfuerzos de China en América Latina se concentraron en varios países mediante acuerdos para liquidar comercio e inversiones en yuanes, evitando la conversión a dólares y reduciendo costos de transacción:

  • Argentina: el gobierno acordó comenzar a pagar sus compras a China en yuanes en lugar de dólares, como parte de un swap financiero para preservar reservas internacionales.
  • Brasil: el yuan desbancó al euro como la segunda divisa en reservas extranjeras y se firmaron acuerdos para comerciar directamente con China en reales y yuanes, facilitando pagos transfronterizos sin pasar por dólares.
  • Bolivia: ha explorado la utilización del yuan en transacciones comerciales con China, en un contexto de escasez de dólares y búsqueda de alternativas a la dependencia del dólar.

Aunque no tan prominente como las naciones mencionadas, Chile firmó acuerdos de intercambio financiero con China y facilitó instrumentos que permiten transacciones en yuanes para el comercio bilateral, tras la apertura del primer banco de compensación de yuanes en Latinoamérica.

PUEDES VER: Japón y su aporte tecnológico con drones a estos 4 países de América Latina para vigilar sus mares y frenar la pesca ilegal china

lr.pe

Influencia de China y la relación con Rusia en la desdolarización global

La estrategia de China para internacionalizar el yuan se vincula con un fenómeno más amplio de desdolarización global, donde varios países buscan reducir su dependencia del dólar estadounidense en comercio, reservas y pagos internacionales. El uso del yuan ha crecido en transacciones internacionales y en acumulación de reservas por parte de algunos bancos centrales, aunque todavía representa una parte menor en comparación con el dólar.

El acercamiento entre China y Rusia ha sido un factor importante en este proceso, especialmente tras las sanciones occidentales impuestas a Moscú. En respuesta, Rusia ha aumentado sus transacciones comerciales en yuanes y planea reducir el uso del dólar y el euro en sus pagos internacionales, favoreciendo al renminbi. Estos cambios reflejan cómo dos grandes economías emergentes están buscando mecanismos que atenúen su exposición al sistema financiero dominado por el dólar.

Este impulso por diversificar reservas y sistemas de pagos refleja preocupaciones geopolíticas y económicas compartidas, aunque la hegemonía del dólar en el sistema financiero global sigue firme. La desdolarización es un proceso gradual, condicionado por relaciones comerciales, redes de pagos alternativas como el CIPS chino y acuerdos de swap de divisas con múltiples países.

PUEDES VER: China busca ser superpotencia del mundo y dejar atrás a EE.UU. con una ambiciosa estrategia económica y tecnológica desde 2026

lr.pe

Más países han aplicado la desdolarización en los últimos años

Más allá de China y Rusia, otros estados han tomado pasos para reducir su dependencia del dólar en funciones específicas, como comercio internacional, reservas o pagos bilaterales, como Arabia Saudita. Según análisis recientes, se identifican naciones que también optaron por la desdolarización parcial como respuesta a presiones económicas o sanciones externas.

Por su parte, Hanns Günther Hilpert, miembro senior del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), añadió a DW que "Brasil, Irán, Pakistán, Nigeria, Argentina y Turquía también han acordado comerciar más en yuanes. A Irán, las fuertes sanciones occidentales lo obligan a entrar más en la esfera de influencia de China".

En muchos de estos casos, la desdolarización no implica abandonar completamente el dólar, sino diversificar monedas de reserva, facturación comercial o liquidación de pagos. Esto se ha observado especialmente en países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que han aumentado el uso de monedas como el rublo, yuan o moneda local en sus transacciones internacionales.

PUEDES VER: Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras y su interés en las reservas de gas de este país de América Latina

lr.pe

Países de América Latina que aún usan el dólar como moneda oficial

En América Latina, varios estados han adoptado de manera oficial el dólar estadounidense como su moneda legal, una forma de dolarización que busca estabilidad económica:

  • Ecuador – el dólar es la moneda oficial desde el año 2000.
  • El Salvador – adoptó el dólar como moneda oficial en 2001.
  • Panamá – utiliza el dólar estadounidense junto con el balboa desde principios del siglo XX.

Estos países optaron por el uso oficial del dólar para controlar la inflación, promover estabilidad y facilitar transacciones internacionales, renunciando a cierto grado de soberanía monetaria a cambio de la credibilidad que ofrece la moneda estadounidense.

