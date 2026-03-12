HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

El abogado defendió la urgencia del TC, al considerar que el líder de Perú Libre no puede competir en igualdad de condiciones para las elecciones de 2026. Cerrón enfrenta la posibilidad de anular su prisión preventiva. La máxima institución constitucional decidirá su destino en los próximos días.

El Tribunal Constitucional definió que se votará para dar o negar el habeas corpus.
El Tribunal Constitucional definió que se votará para dar o negar el habeas corpus. | Foto: composición LR/ TC/ difusión

En un escenario donde la carga procesal del Tribunal Constitucional (TC) suele medirse en años, el caso de Vladimir Cerrón se resolvió en menos de 20 días de remitirse el expediente. Se trata de un habeas corpus presentado por su defensa, el abogado Humberto Abanto, para anular la condena por el caso Los Dinámicos del Centro.

Únete a nuestro canal de política y economía

El letrado justificó la inusual celeridad asegurando que no se trata de un privilegio, sino de una obligación estatal. "Los Estados tienen un interés legítimo en resolver los asuntos con relevancia electoral con la mayor prontitud", declaró a RPP.

TE RECOMENDAMOS

CAOS EN EL GOBIERNO DE BALCÁZAR Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Es un candidato de 33 que no está en igualdad de condiciones; eso repugna al sentimiento de justicia de un sistema de elecciones democráticas”, agregó.

La defensa sostiene que, dado que Cerrón es una figura política con aspiraciones y liderazgo partidario en las elecciones 2026, su situación jurídica no puede quedar en el limbo. Bajo esta lógica, Abanto señala que el TC tendría la responsabilidad de "limpiar el panorama" antes de que los procesos electorales avancen.

En esa línea, indicó que “(Cerrón) está en una situación de emergencia” porque “es un candidato presidencial que no puede correr en igualdad de condiciones".

PUEDES VER: Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

lr.pe

Vladimir Cerrón espera el voto al hábeas corpus

El pasado miércoles 11 de marzo, el Tribunal Constitucional realizó la audiencia para evaluar el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón Rojas. Durante la sesión judicial, el representante legal del líder de Perú Libre, Humberto Abanto, señaló que el defendido no era un “hampón”, sino un político que debe afrontar su proceso en libertad.

Asimismo, Abanto también justificó la clandestinidad de Cerrón y señaló que esta medida se debe a que se "resistió un mandato inocuo" que lo sentenciaba a cumplir orden de prisión preventiva.

El TC dejó al voto el hábeas corpus presentado por la defensa, con el cual busca anular la prisión preventiva y la orden de captura en su contra. Tras escuchar los alegatos de su defensa y los argumentos de la Procuraduría, el colegiado anunció que emitirá su veredicto en los próximos días, en el plazo de la ley.

Notas relacionadas
Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

LEER MÁS
Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

LEER MÁS
TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

LEER MÁS
Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

LEER MÁS
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

Multas electorales para las Elecciones Generales Perú 2026: revisa cuánto se paga según distrito

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 12 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Multas electorales para las Elecciones Generales Perú 2026: revisa cuánto se paga según distrito

Segundo Montalvo de Perú Libre no otorgará voto de confianza al gabinete de Miralles

Congreso sesionará este 12 de marzo para debatir inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años e informe de empresas chinas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Multas electorales para las Elecciones Generales Perú 2026: revisa cuánto se paga según distrito

Segundo Montalvo de Perú Libre no otorgará voto de confianza al gabinete de Miralles

Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025