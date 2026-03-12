Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

El Tribunal Constitucional definió que se votará para dar o negar el habeas corpus. | Foto: composición LR/ TC/ difusión

El Tribunal Constitucional definió que se votará para dar o negar el habeas corpus. | Foto: composición LR/ TC/ difusión

En un escenario donde la carga procesal del Tribunal Constitucional (TC) suele medirse en años, el caso de Vladimir Cerrón se resolvió en menos de 20 días de remitirse el expediente. Se trata de un habeas corpus presentado por su defensa, el abogado Humberto Abanto, para anular la condena por el caso Los Dinámicos del Centro.

El letrado justificó la inusual celeridad asegurando que no se trata de un privilegio, sino de una obligación estatal. "Los Estados tienen un interés legítimo en resolver los asuntos con relevancia electoral con la mayor prontitud", declaró a RPP.

“Es un candidato de 33 que no está en igualdad de condiciones; eso repugna al sentimiento de justicia de un sistema de elecciones democráticas”, agregó.

La defensa sostiene que, dado que Cerrón es una figura política con aspiraciones y liderazgo partidario en las elecciones 2026, su situación jurídica no puede quedar en el limbo. Bajo esta lógica, Abanto señala que el TC tendría la responsabilidad de "limpiar el panorama" antes de que los procesos electorales avancen.

En esa línea, indicó que “(Cerrón) está en una situación de emergencia” porque “es un candidato presidencial que no puede correr en igualdad de condiciones".

Vladimir Cerrón espera el voto a l hábeas corpus

El pasado miércoles 11 de marzo, el Tribunal Constitucional realizó la audiencia para evaluar el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón Rojas. Durante la sesión judicial, el representante legal del líder de Perú Libre, Humberto Abanto, señaló que el defendido no era un “hampón”, sino un político que debe afrontar su proceso en libertad.

Asimismo, Abanto también justificó la clandestinidad de Cerrón y señaló que esta medida se debe a que se "resistió un mandato inocuo" que lo sentenciaba a cumplir orden de prisión preventiva.

El TC dejó al voto el hábeas corpus presentado por la defensa, con el cual busca anular la prisión preventiva y la orden de captura en su contra. Tras escuchar los alegatos de su defensa y los argumentos de la Procuraduría, el colegiado anunció que emitirá su veredicto en los próximos días, en el plazo de la ley.