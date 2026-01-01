El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud presentada por la defensa de Jair Bolsonaro para que el expresidente permaneciera hospitalizado mientras se resolvía un pedido de prisión domiciliaria con carácter humanitario. La decisión, emitida este jueves, dispuso que Bolsonaro regrese a la custodia de la Policía Federal una vez que reciba el alta médica.

La petición fue presentada por los abogados la noche del 31 de diciembre, con el argumento de evitar su traslado a la Jefatura de la Policía Federal durante la tramitación del recurso. Moraes señaló que no se incorporaron hechos nuevos que modificaran el criterio ya adoptado el 19 de diciembre, fecha en la que el tribunal había denegado el beneficio solicitado por razones de salud.

¿Por qué Moraes negó que Bolsonaro siguiera hospitalizado tras su pedido de prisión domiciliaria?

En su resolución, el magistrado afirmó que los fundamentos presentados por la defensa no alteran la evaluación previa realizada por la Corte. Según el fallo, no existe un agravamiento del estado clínico del exmandatario que impida el cumplimiento de la pena en régimen cerrado. El juez sostuvo que los informes médicos indican una evolución favorable del cuadro de salud.

“El cuadro clínico muestra una mejoría del malestar que presentaba tras someterse a cirugías electivas”, escribió Moraes, al refutar los argumentos de los abogados. El ministro subrayó que la solicitud reiteró planteamientos ya analizados por el tribunal y descartados en resoluciones anteriores.

Además, Moraes indicó que las condiciones solicitadas por la defensa para el seguimiento médico no justifican la permanencia en un centro hospitalario. El fallo remarcó que el sistema penitenciario federal cuenta con recursos suficientes para atender las prescripciones indicadas por los médicos del expresidente.

¿Qué evaluación médica llevó a la Corte a ordenar su regreso a la custodia policial?

La decisión judicial tomó en cuenta los informes del equipo médico que atendió a Bolsonaro durante su internación en un hospital privado de Brasilia, donde permaneció desde el 24 de diciembre. Los documentos médicos consignaron estabilidad clínica, ausencia de picos recientes de hipertensión y una respuesta positiva al tratamiento indicado.

El cirujano Claudio Birolini, jefe del equipo médico, informó en una rueda de prensa que los exámenes realizados no mostraron complicaciones posteriores a las intervenciones. “Mañana (jueves) él completa una semana de la cirugía (de hernia) y está corriendo todo bien desde el punto de vista del postoperatorio, por lo que mantenemos nuestra previsión de alta para mañana”, afirmó.

Por su parte, el médico Brasil Caiado señaló que las crisis de hipo disminuyeron tras la medicación prescrita y que el estado general presentó estabilidad. “La previsión es darle el alta mañana”, indicó, tras destacar que el tratamiento comenzó a mostrar efectos. Ambos especialistas confirmaron que el seguimiento médico continuará en la sede policial, con autorización del Supremo para visitas en cualquier horario.

¿Qué antecedentes pesaron para mantener a Bolsonaro en régimen cerrado?

En el fallo, Moraes reiteró que los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria no se encuentran presentes. El juez citó “reiteradas violaciones de las medidas cautelares” y “actos concretos destinados a la fuga” como elementos determinantes para sostener el régimen cerrado. Entre esos antecedentes, mencionó la destrucción deliberada de un monitor electrónico de tobillo.

La resolución recordó que Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, tras los hechos vinculados a su intento de permanecer en el poder luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Desde finales de noviembre cumple la pena en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

El tribunal también destacó que, desde el inicio de la condena, se estableció un servicio médico de guardia permanente, con acceso a médicos privados, medicamentos, fisioterapia y alimentación provista por familiares. Con la decisión de este jueves, el Supremo determinó que, tras el alta, Bolsonaro regresará a la Sala del Estado Mayor de la Policía Federal en el Distrito Federal, lugar designado para el cumplimiento de su condena.