HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Mundo

Jair Bolsonaro deberá volver a prisión tras alta médica luego de que la Corte Suprema negara arresto domiciliario

El juez Alexandre de Moraes señaló que Jair Bolsonaro no presentó hechos nuevos y que su estado de salud muestra mejoría.

La defensa solicitaba una medida excepcional mientras el exmandatario permanece internado. Foto: AFP
La defensa solicitaba una medida excepcional mientras el exmandatario permanece internado. Foto: AFP

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud presentada por la defensa de Jair Bolsonaro para que el expresidente permaneciera hospitalizado mientras se resolvía un pedido de prisión domiciliaria con carácter humanitario. La decisión, emitida este jueves, dispuso que Bolsonaro regrese a la custodia de la Policía Federal una vez que reciba el alta médica.

La petición fue presentada por los abogados la noche del 31 de diciembre, con el argumento de evitar su traslado a la Jefatura de la Policía Federal durante la tramitación del recurso. Moraes señaló que no se incorporaron hechos nuevos que modificaran el criterio ya adoptado el 19 de diciembre, fecha en la que el tribunal había denegado el beneficio solicitado por razones de salud.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Daniel Noboa declara estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios de Ecuador ante el aumento de la violencia

lr.pe

¿Por qué Moraes negó que Bolsonaro siguiera hospitalizado tras su pedido de prisión domiciliaria?

En su resolución, el magistrado afirmó que los fundamentos presentados por la defensa no alteran la evaluación previa realizada por la Corte. Según el fallo, no existe un agravamiento del estado clínico del exmandatario que impida el cumplimiento de la pena en régimen cerrado. El juez sostuvo que los informes médicos indican una evolución favorable del cuadro de salud.

“El cuadro clínico muestra una mejoría del malestar que presentaba tras someterse a cirugías electivas”, escribió Moraes, al refutar los argumentos de los abogados. El ministro subrayó que la solicitud reiteró planteamientos ya analizados por el tribunal y descartados en resoluciones anteriores.

Además, Moraes indicó que las condiciones solicitadas por la defensa para el seguimiento médico no justifican la permanencia en un centro hospitalario. El fallo remarcó que el sistema penitenciario federal cuenta con recursos suficientes para atender las prescripciones indicadas por los médicos del expresidente.

PUEDES VER: Tragedia en Suiza: incendio en bar deja al menos 40 muertos y varios heridos durante fiesta de Año Nuevo

lr.pe

¿Qué evaluación médica llevó a la Corte a ordenar su regreso a la custodia policial?

La decisión judicial tomó en cuenta los informes del equipo médico que atendió a Bolsonaro durante su internación en un hospital privado de Brasilia, donde permaneció desde el 24 de diciembre. Los documentos médicos consignaron estabilidad clínica, ausencia de picos recientes de hipertensión y una respuesta positiva al tratamiento indicado.

El cirujano Claudio Birolini, jefe del equipo médico, informó en una rueda de prensa que los exámenes realizados no mostraron complicaciones posteriores a las intervenciones. “Mañana (jueves) él completa una semana de la cirugía (de hernia) y está corriendo todo bien desde el punto de vista del postoperatorio, por lo que mantenemos nuestra previsión de alta para mañana”, afirmó.

Por su parte, el médico Brasil Caiado señaló que las crisis de hipo disminuyeron tras la medicación prescrita y que el estado general presentó estabilidad. “La previsión es darle el alta mañana”, indicó, tras destacar que el tratamiento comenzó a mostrar efectos. Ambos especialistas confirmaron que el seguimiento médico continuará en la sede policial, con autorización del Supremo para visitas en cualquier horario.

PUEDES VER: Zohran Mamdani, el alcalde joven y socialista que llega a Nueva York

lr.pe

¿Qué antecedentes pesaron para mantener a Bolsonaro en régimen cerrado?

En el fallo, Moraes reiteró que los requisitos legales para conceder la prisión domiciliaria no se encuentran presentes. El juez citó “reiteradas violaciones de las medidas cautelares” y “actos concretos destinados a la fuga” como elementos determinantes para sostener el régimen cerrado. Entre esos antecedentes, mencionó la destrucción deliberada de un monitor electrónico de tobillo.

La resolución recordó que Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, tras los hechos vinculados a su intento de permanecer en el poder luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Desde finales de noviembre cumple la pena en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

El tribunal también destacó que, desde el inicio de la condena, se estableció un servicio médico de guardia permanente, con acceso a médicos privados, medicamentos, fisioterapia y alimentación provista por familiares. Con la decisión de este jueves, el Supremo determinó que, tras el alta, Bolsonaro regresará a la Sala del Estado Mayor de la Policía Federal en el Distrito Federal, lugar designado para el cumplimiento de su condena.

Notas relacionadas
China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

LEER MÁS
Top 10 de países con la inflación más alta cuando acabe 2025: América Latina ocupa los primeros puestos, según la OCDE

Top 10 de países con la inflación más alta cuando acabe 2025: América Latina ocupa los primeros puestos, según la OCDE

LEER MÁS
Brasil agota sus chances para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

Brasil agota sus chances para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Tragedia en Suiza: incendio en bar deja al menos 40 muertos y varios heridos durante fiesta de Año Nuevo

Tragedia en Suiza: incendio en bar deja al menos 40 muertos y varios heridos durante fiesta de Año Nuevo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Masacre en Pataz a vísperas de Año Nuevo: reportan al menos 13 personas asesinadas en bocamina

Horarios del Metropolitano, corredores y Metro de Lima para el 31 de diciembre y 1 de enero

Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: Zohran Mamdani juró en una histórica estación del metro

Mundo

Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: Zohran Mamdani juró en una histórica estación del metro

Estados Unidos aumenta sanciones contra Venezuela y designa cuatro petroleros como "propiedad bloqueada"

Zohran Mamdani, el alcalde joven y socialista que llega a Nueva York

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Masacre en Pataz a vísperas de Año Nuevo: reportan al menos 13 personas asesinadas en bocamina

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025