HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

Horas antes del incidente, la línea de buses habría sido amenazada por la banda criminal Los Mexicanos, quienes exigieron el pago de S/20 al día a los conductores.

Muere chofer de Los Chinos tras incendio a bus.
Muere chofer de Los Chinos tras incendio a bus. | composición LR

La madrugada del jueves 12 de marzo, un bus de transporte público de la empresa ETSIBOSA fue incendiado por delincuentes en el paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. El conductor que estaba dormido dentro de la unidad ha fallecido este 13 de marzo, producto de la gravedad de sus heridas. El hombre fue identificado como José Alejandro Cumpa Chavesta.

El atentado ocurrió alrededor de las 3.00 a. m. en la vía Evitamiento, en el sentido de sur a norte, y el chofer quedó envuelto en llamas mientras se encontraba al interior del vehículo. Horas antes, el consorcio habría sido amenazado por la banda criminal Los Mexicanos, quienes exigieron el pago de S/20 al día a los trabajadores. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas del fuego.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Bus de la empresa ETSIBOSA es incendiado en El Agustino: conductor resulta herido tras quedar envuelto en llamas

lr.pe

Bus calcinado tras siniestro

Según fuentes policiales, el chofer descansaba dentro del autobús antes de su turno. El fuego consumió por completo la unidad. Testigos lo rescataron con quemaduras tras ello, y fue trasladado para ser atendido. El fuego se propagó a puestos de frutas y golosinas cercanos, causando daños materiales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El primer reporte de los bomberos sugirió que una fuga de gas pudo haber causado el incendio. No obstante, las autoridades no descartan que haya sido provocado, considerando los recientes casos de extorsión al transporte público en Lima.

PUEDES VER: Sicarios asesinan a chofer de bus de la empresa Santa Catalina en Villa El Salvador

lr.pe

Más violencia

En menos de 48 horas, se reportaron tres buses incendiados en Lima —dos en Villa El Salvador y uno en El Agustino— y se difundieron videos intimidatorios en los que se escucha: “A partir de hoy van a pagar S/20 diarios… El que no quiera va para homicidio… Los vamos a matar uno por uno”. Además, un conductor de la empresa Santa Catalina fue asesinado en Villa El Salvador mientras manejaba, según reportes del gremio.

Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, el transporte público sufrió 125 atentados, con 93 muertos y 76 heridos, según el Ministerio Público. La policía afirma haber desarticulado más de 20 bandas, incluyendo a Los Deza/Desa y Los Mexicanos, señalados como responsables de mensajes extorsivos. Representantes del sector exigen mayor protección.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

LEER MÁS
Transportistas denuncian amenazas en chat de WhatsApp: “Los Mexicanos” exigen cupos diarios

Transportistas denuncian amenazas en chat de WhatsApp: “Los Mexicanos” exigen cupos diarios

LEER MÁS
Trujillo: cae ‘El Zurdo’, presunto implicado en atentados contra el bus de Armonía 10 y la discoteca Dalí

Trujillo: cae ‘El Zurdo’, presunto implicado en atentados contra el bus de Armonía 10 y la discoteca Dalí

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

Colegios tendrán más profesores: Minedu destina millonaria inversión para crear más de 1.400 plazas docentes

LEER MÁS
‘La Hermandad del Norte´, la red que vendía información de empresarios para extorsionarlos

‘La Hermandad del Norte´, la red que vendía información de empresarios para extorsionarlos

LEER MÁS
¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

China construye un megapuente de 1.800 km a través de una de las zonas más extremas del planeta

Australianos transforman cáscaras de maní en un material clave para mejorar baterías de celulares: todo en 10 minutos

Sociedad

Temblor HOY, 13 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¿Nuevo paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dicen los gremios tras ataque a buses

Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Humberto Abanto justifica celeridad del TC en caso de Vladimir Cerrón bajo pretexto de "relevancia electoral"

Keiko Fujimori asiste a toma de mando de Kast como estrategia de mostrarse como derecha populista

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025