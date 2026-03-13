Muere chofer del bus incendiando de Los Chinos en El Agustino: delincuentes atacaron mientras dormía

La madrugada del jueves 12 de marzo, un bus de transporte público de la empresa ETSIBOSA fue incendiado por delincuentes en el paradero de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. El conductor que estaba dormido dentro de la unidad ha fallecido este 13 de marzo, producto de la gravedad de sus heridas. El hombre fue identificado como José Alejandro Cumpa Chavesta.

El atentado ocurrió alrededor de las 3.00 a. m. en la vía Evitamiento, en el sentido de sur a norte, y el chofer quedó envuelto en llamas mientras se encontraba al interior del vehículo. Horas antes, el consorcio habría sido amenazado por la banda criminal Los Mexicanos, quienes exigieron el pago de S/20 al día a los trabajadores. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las causas del fuego.

Bus calcinado tras siniestro

Según fuentes policiales, el chofer descansaba dentro del autobús antes de su turno. El fuego consumió por completo la unidad. Testigos lo rescataron con quemaduras tras ello, y fue trasladado para ser atendido. El fuego se propagó a puestos de frutas y golosinas cercanos, causando daños materiales.

El primer reporte de los bomberos sugirió que una fuga de gas pudo haber causado el incendio. No obstante, las autoridades no descartan que haya sido provocado, considerando los recientes casos de extorsión al transporte público en Lima.

Más violencia

En menos de 48 horas, se reportaron tres buses incendiados en Lima —dos en Villa El Salvador y uno en El Agustino— y se difundieron videos intimidatorios en los que se escucha: “A partir de hoy van a pagar S/20 diarios… El que no quiera va para homicidio… Los vamos a matar uno por uno”. Además, un conductor de la empresa Santa Catalina fue asesinado en Villa El Salvador mientras manejaba, según reportes del gremio.

Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, el transporte público sufrió 125 atentados, con 93 muertos y 76 heridos, según el Ministerio Público. La policía afirma haber desarticulado más de 20 bandas, incluyendo a Los Deza/Desa y Los Mexicanos, señalados como responsables de mensajes extorsivos. Representantes del sector exigen mayor protección.

