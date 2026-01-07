HOYSuscripcion LR Focus

El país y socio de China que tiene el buque de guerra más grande de América Latina y está listo para misiones militares

Construido para la Royal Navy, este buque puede operar hasta 18 helicópteros y llevar equipos de desembarque, y ser clave en América Latina.

Este país de América Latina es considerado un socio importante de China dentro de la región en términos estratégicos, económicos y de seguridad.
Este país de América Latina es considerado un socio importante de China dentro de la región en términos estratégicos, económicos y de seguridad. | Ilustración con IA/ChatGPT

El buque de guerra más grande de América Latina tiene una extensión que supera los 200 metros de eslora y un desplazamiento cercano a las 22.000 toneladas, lo que lo posiciona como la plataforma naval más imponente en la región. Originalmente botado en 1995 como HMS Ocean para la Royal Navy del Reino Unido, fue adquirido por un país latino en 2018 y, desde entonces, funciona como parte esencial de su Marina.

A nivel global, la gigantesca embarcación sigue siendo el USS Gerald R. Ford de Estados Unidos, un portaaviones nuclear de clase Ford capaz de transportar hasta 90 aeronaves y proyectar poder militar a gran escala. Hace pocos meses, fue desplegado hacia el Caribe, subrayando el rol de las grandes plataformas navales como herramientas tanto de proyección de fuerza como de diplomacia marítima.

lr.pe

¿Qué país y socio de China posee el buque de guerra más grande de América Latina?

Brasil es el país latinoamericano que cuenta con el buque de guerra más grande de la región: el NAM Atlântico (A140). Esta embarcación multipropósito se integra como buque insignia de su Armada y ha redefinido las capacidades marítimas del país sudamericano.

Además, la nación brasileña es considerada un socio importante de China dentro de América Latina en términos estratégicos, económicos y de seguridad. Los asiáticos desarrollaron estrechas relaciones con varias naciones latinoamericanas, incluida Brasil, a través de acuerdos comerciales, proyectos de infraestructura y cooperación técnica, convirtiéndose en un socio clave para la región, según Council on Foreign Relations.

Así es el buque NAM Atlântico (A140), listo para misiones militares

El NAM Atlântico fue construido por el astillero británico Vickers (parte de BAE Systems) y originalmente sirvió en la Royal Navy como portahelicópteros de asalto. Tras su adquisición en 2018, fue comisionado oficialmente en la Armada brasileña, donde sirvió en ejercicios conjuntos y misiones diversas.

El buque tiene una eslora de aproximadamente 203 metros, una manga de 34 metros y un desplazamiento de cerca de 21.758 toneladas, con capacidad para operar hasta 18 helicópteros y transportar cientos de infantes de marina, vehículos blindados y embarcaciones de desembarco. Su amplia cubierta de vuelo y su hangar hacen posible la proyección de fuerzas en operaciones anfibias y expedicionarias.

Equipado con modernos sistemas como el radar ARTISAN Type 997, sistemas de gestión de combate DNA2 y diversas capacidades de vigilancia y defensa, el Atlântico puede participar en misiones militares complejas así como en tareas humanitarias, control de daños y evacuaciones médicas en zonas de desastre.

Planificación militar china para el combate en América Latina

Un reportaje compartido por una filial de la Televisión Central de China (CCTV) señala que el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino consideró escenarios en los que podría realizar operaciones militares en el hemisferio occidental en caso de un conflicto de gran escala con potencias occidentales, incluyendo actividades en el Golfo de México y el Caribe. Esta inclusión de objetivos del hemisferio occidental en simulacros de guerra subraya la atención estratégica que Pekín presta a la región.

Además, existe evidencia pública, confirmada por Estados Unidos, de instalaciones de inteligencia electrónica china en varios sitios de Cuba que podrían permitir operaciones de vigilancia a larga distancia. En este contexto, aunque China proclama a América Latina como una “Zona de Paz”, las capacidades y relaciones establecidas podrían ofrecer oportunidades operativas en escenarios de conflicto.

¿Qué otros buques poderosos tiene América Latina?

En términos de capacidad y despliegue, varios países latinoamericanos cuentan con buques destacados, entre ellos:

  • NAM Atlântico (Brasil) – Buque Aeródromo Multipropósito, la plataforma más grande de la región.
  • Fragatas y corbetas de la Armada de Chile – utilizados para vigilancia y defensa marítima (según análisis regional).
  • Submarinos y fragatas de Colombia – incluyendo submarinos y múltiples fragatas y patrulleras.
  • Buques de la Armada de México – patrulleros y unidades de apoyo para seguridad costera.
  • Buques de la Armada de Argentina – fragatas, patrulleras y unidades de vigilancia marítima en el Atlántico Sur.
