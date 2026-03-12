Keiko Fujimori asiste a toma de mando de Kast como estrategia de mostrarse como derecha populista

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, participó el miércoles 11 de marzo en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. La presencia de la candidata presidencial peruana en el Salón de Honor del Congreso Nacional no pasó desapercibida. En medio de una campaña electoral en Perú marcada por la fragmentación y la polarización, Fujimori aprovechó la vitrina internacional para alinearse con el nuevo eje conservador del Cono Sur.

Al respecto, los politólogos Katherine Zegarra y Martin Ueda opinaron de su presencia en el acto protocolar donde estuvieron presentes presidentes de diferentes países como Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y la lideresa política venezolana María Corina Machado.

Para los especialistas, la cercanía con Kast responde a una necesidad de Fujimori por consolidarse como una representante de la derecha, sector que hoy disputa con figuras como Rafael López-Aliaga. Al respecto, Ueda menciona que la presencia de la candidata en Chile es para mostrarse como una "lideresa de derecha fuerte en el Perú". En la misma línea, Zegarra señala que su visita es una estrategia política para "posicionarse como una líder de la derecha populista (el sector ideológico al que pertenece aunque no quieran reconocerlo) y estar al lado de otros líderes que ya alcanzaron la presidencia, que es lo que ella busca".

De esta manera, la presencia de Fujimori en Chile no sería casualidad, pues está en la línea ideológica de los presidentes que también estuvieron presentes. Según Katherine Zegarra, esta clase de líderes tiende a invitar a sus pares ideológicos y no necesariamente a los presidentes del país, como el caso de Donald Trump, que invitó a Abascal de Vox y no a Pedro Sánchez, presidente de España. "Es una práctica común dentro de estos tipos de líderes", señala.

Martin Ueda también menciona que este tipo de actos no solo siguen una línea protocolar, sino una afinidad de grupos de derecha; asimismo, también añade que no hay una cercanía a la ideología del actual mandatario, así como que "el cargo político de presidente del Perú ha perdido fuerza, más que nada simbólica">De la misma manera, añade que Keiko está vinculada a los grupos políticos que se caracterizan por ser de derecha y sostiene que la candidata presidencial seguirá mostrándose como una líder símbolo de la derecha fuerte del Perú “así postule otras veces o no tenga el resultado esperado en esta candidatura”.

