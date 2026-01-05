HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

La solicitud, apoyada por asociaciones querellantes, busca la participación de Argentina en el proceso judicial contra Maduro, a pesar de su detención por autoridades estadounidenses.

La solicitud fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. Foto: AFP.

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este lunes la activación del procedimiento de extradición del exdictador venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente está detenido en Nueva York. La petición, respaldada por varias asociaciones querellantes, tiene como base la orden de captura internacional dictada por los tribunales federales de Comodoro Py, en Argentina.

Stornelli adhirió a la solicitud presentada por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, quienes representan al Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD).

Maduro fue capturado en Caracas por orden del presidente estadounidense Donald Trump y se encuentra bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos. Si bien existe una causa judicial en su contra desde septiembre, Venezuela nunca estuvo dispuesta a entregarlo, lo que llevó a que fuera detenido por autoridades extranjeras.

PUEDES VER: Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

lr.pe

Argentina quiere participar en el proceso judicial contra Maduro

La solicitud fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, en el expediente CFP N° 2001/2023. En este expediente se abordan las peticiones de las querellas, que buscan que Argentina participe en el proceso judicial, a pesar de que, debido a su captura en los Estados Unidos, Maduro será juzgado por las autoridades de ese país.

En su escrito, Stornelli destacó que sobre Maduro pesa una orden de detención internacional vigente, dictada por la Cámara de Apelaciones del Fuero, y recordó que se había solicitado su declaración indagatoria. Ante esta situación, el fiscal consideró urgente avanzar en la extradición para que el mandatario venezolano enfrente las acusaciones en el país.

El planteo de Stornelli se basa en la detención de Maduro en territorio estadounidense, lo que lo convierte en un caso de "urgencia", según el fiscal. Además, expresó su adhesión al escrito de los querellantes, quienes también han solicitado que se active el procedimiento de extradición para que el expresidente venezolano sea juzgado en Argentina.

