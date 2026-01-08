HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro y otros implicados en el intento de golpe en Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva indicó que es necesario esclarecer todos los detalles antes de considerar cualquier medida de clemencia. Bolsonaro cumple una condena de 27 años.

Lula da Silva veta proyecto de ley que reducía la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe en Brasil.
Lula da Silva veta proyecto de ley que reducía la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe en Brasil. | Composición LR

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó este jueves 8 de enero de 2026 un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir de forma significativa la pena de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por haber participado en el intento de golpe de Estado. En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al exmandatario a 27 años de cárcel por liderar un complot para permanecer en el poder luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Lula da Silva.

La decisión presidencial se firmó durante un acto realizado en Brasilia por el tercer aniversario del asalto perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro a los edificios de los poderes del Estado. Estos disturbios ocurrieron una semana después de la investidura de Lula para un tercer mandato. Sin embargo, la medida aún puede ser rechazada por el Parlamento Nacional, que cuenta con la facultad de aprobar la norma sin la firma del mandatario.

Lula da Silva veta proyecto de ley que busca reducir la pena de Bolsonaro

La propuesta legislativa contempla una reducción sustancial de las sanciones para los implicados en el asalto a las instituciones ocurrido el 8 de enero de 2023, con rebajas de hasta un 70% en algunos casos. Con 48 votos a favor y 25 en contra, el Parlamento aprobó la norma para reducir la pena de Jair Bolsonaro y otros involucrados en el intento de golpe en Brasil. Entre los condenados figura el general retirado Mário Fernandes, el entonces director de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques y los exasesores presidenciales Marcelo Câmara y Filipe Martins.

El senador Esperidião Amin, relator del proyecto, subrayó que la iniciativa no busca un perdón indiscriminado, sino revisar la proporcionalidad de las penas para evitar castigos excesivos. "La intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero", explicó durante la sesión de diciembre.

Pero Lula vetó el proyecto de ley e indicó que es necesario esclarecer todos los detalles antes de considerar cualquier medida de clemencia. "Todavía no acabó el proceso", señaló en diciembre, y reafirmó la necesidad de preservar la memoria democrática para evitar riesgos futuros.

Bolsonaro sufre traumatismo craneal leve en Brasil

Jair Bolsonaro sufrió este 6 de enero un traumatismo craneal leve tras caer en el lugar donde cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo. Para determinar las consecuencias del golpe en la cabeza, los médicos sometieron al expresidente a tomografía, resonancia magnética y electroencefalograma. La evaluación clínica determinó que no necesitaba una nueva cirugía. Luego de los exámenes, regresó a su lugar de reclusión.

El expresidente había salido en dos ocasiones al hospital en las últimas semanas. La primera fue a finales de diciembre, cuando se sometió a cuatro intervenciones quirúrgicas para corregir una hernia inguinal bilateral y bloquear de forma parcial los nervios del diafragma, con el fin de paliar las recurrentes crisis de hipo que padece desde hace meses. La segunda salida correspondió a la realización de exámenes médicos recientes.

