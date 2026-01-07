HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro y su esposa resultaron heridos durante el operativo de captura de EE.UU. que dejó 100 muertos, según Diosdado Cabello

El abogado de Cilia Flores pidió, durante la audiencia de Maduro y su esposa, una radiografía, ya que ella pudo haber sufrido fracturas de costillas y moretones severos.

Nicolás Maduro fue herido en una pierna y Cilia Flores Flores fue herida en la cabeza durante el operativo estadounidense. Foto: AFP
Nicolás Maduro fue herido en una pierna y Cilia Flores Flores fue herida en la cabeza durante el operativo estadounidense. Foto: AFP

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, dejó 100 personas fallecidas y una cifra similar de heridos. Cabello calificó el ataque como “bárbaro” y alegó que entre los fallecidos se cuentan civiles que no tenían relación con el conflicto, además de efectivos militares y personal policial, señalando que esa cifra “no la va a tapar nadie”.

En la misma intervención, transmitida en su programa semanal, Cabello aseguró que Maduro resultó herido en una pierna y Cilia Flores sufrió un golpe en la cabeza durante el operativo, aunque destacó que ambos se están “recuperando de esas dolencias”. El funcionario responsabilizó directamente a las fuerzas de Estados Unidos por las consecuencias de la acción militar en territorio venezolano.

PUEDES VER: Trump ordena el retiro de EE.UU. de 66 organizaciones internacionales, 31 pertenecen a la ONU: "Ya no sirven a los intereses"

lr.pe

Esposa de Maduro podría haber sufrido fracturas de costillas, según su abogado

Tras la operación del 3 de enero, Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos bajo custodia para enfrentar cargos federales por narcotráfico, conspiración y delitos relacionados con el tráfico de drogas presentados en una corte de Nueva York. Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia judicial el 5 de enero de 2026.

Durante esa audiencia, la defensa de Cilia Flores informó al tribunal que ella podría haber sufrido una fractura de costillas y moretones severos, mientras que Maduro enfrentó dificultades físicas al moverse. El juez ordenó que Flores reciba una evaluación médica completa para asegurar su atención durante el proceso legal.

PUEDES VER: Trump afirma que Venezuela comprará solo productos de EE.UU. con el dinero del nuevo acuerdo petrolero: "Una decisión acertada"

lr.pe

Versiones de funcionarios de EE. UU. sobre las heridas de Maduro y Cilia

Según CNN, fuentes oficiales estadounidenses señalaron que las lesiones de Nicolás Maduro y su esposa no fueron causadas directamente por fuego enemigo, sino que ocurrieron cuando intentaron evadir a las fuerzas norteamericanas dentro de su complejo en Caracas. Según informes de The New York Post, ambos se golpearon la cabeza al chocar con el marco de una puerta de acero mientras buscaban refugio.

Tras la captura, miembros de la Delta Force proporcionaron primeros auxilios a la pareja antes de su extracción del país, indicaron funcionarios que explican que las heridas fueron catalogadas como menores dentro del contexto de una operación de alto riesgo.

La Casa Blanca y altos mandos del Departamento de Defensa también informaron a legisladores estadounidenses sobre el operativo, subrayando que, aunque hubo un intenso intercambio con fuerzas leales a Maduro y una fuerza de reacción rápida cubana, las lesiones de los soldados estadounidenses no pusieron en peligro sus vidas.

PUEDES VER: Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono tras amenazas de Estados Unidos y confirmaron reunión en la Casa Blanca

lr.pe

Próxima comparecencia judicial de Maduro y Flores

Según los registros judiciales federales en Estados Unidos, **la siguiente audiencia programada para Nicolás Maduro y Cilia Flores en la corte de Manhattan está prevista para el 17 de marzo de 2026. En la pasada audiencia, el juez Alvin Hellerstein ordenó que Maduro permanezca bajo custodia hasta esa fecha como parte del proceso penal en su contra.

La comparecencia de marzo será clave para que la defensa y los fiscales discutan cuestiones de procedimiento, posibles mociones y el calendario del juicio. Hasta entonces, ambos permanecen detenidos en cumplimiento de la orden judicial, mientras enfrentan múltiples cargos relacionados con narcotráfico y narco-terrorismo que acarrean penas severas si son hallados culpables.

