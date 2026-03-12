HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) se prepara para la segunda vuelta electoral el 14 de marzo. Los abogados elegirán entre Delia Espinoza y Humberto Abanto para liderar el gremio durante el periodo 2026-2027.

Delia Espinoza y Humberto Abanto pasaron a la segunda vuelta para decidir al próximo decano del CAL.
Delia Espinoza y Humberto Abanto pasaron a la segunda vuelta para decidir al próximo decano del CAL. | Foto: composición LR/ difusión

El Colegio de Abogados de Lima (CAL), el gremio jurídico más importante del país, se prepara para definir a su próximo líder. Tras una primera vuelta que dejó claras tendencias, los agremiados deberán volver a las urnas este sábado 14 de marzo para elegir entre la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza y el abogado penalista Humberto Abanto.

La contienda no solo define la administración interna del gremio, sino que proyecta la postura política y jurídica de los abogados frente a la coyuntura nacional, especialmente en un año de elecciones generales en Perú.

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Elecciones del Colegio de Abogados: fecha, hora y dónde votar

El Comité Electoral ha confirmado que el proceso se repetirá con una segunda vuelta bajo los mismos parámetros logísticos para garantizar el orden y la transparencia.

  • Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026.
  • Horario: Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
  • Lugar: Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
  • Requisito indispensable: El abogado debe encontrarse habilitado en el padrón y no deben presentar deudas (pagos al día).

El CAL recordó a todos los agremiados hábiles que el voto es obligatorio. Además, señaló que se deberán presentar DNI y carné de colegiatura vigente.

Con la segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto se podrá conocer al candidato que gané el puesto de decano durante el periodo 2026-2027. De acuerdo al cronograma, el miércoles 18 de marzo se realizará la proclamación oficial.

FechaPrograma
14 de marzoElecciones y publicación de resultados
18 de marzoProclamación formal de candidatos electos y entrega de credenciales
El Colegio de Abogados llevará a cabo las elecciones de segunda vuelta el 14 de marzo. Foto: CAL

El Colegio de Abogados llevará a cabo las elecciones de segunda vuelta el 14 de marzo. Foto: CAL

Resultados de la primera vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados

En los comicios celebrados el pasado 28 de febrero, la participación superó los 48,000 agremiados, y dejó el siguiente panorama oficial: Delia Espinoza Valenzuela, representa a la lista 3, obtuvo un total de 18,899 votos que representó el 39.1%; por otro lado, Humberto Abanto Verástegui, de la lista 11, alcanzó 12,604 votos, que quedó en el 26.1%.

Espinoza, quien obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con cerca del 40% de los votos, ha centrado su discurso en la recuperación de la dignidad profesional y la transparencia administrativa.

Abanto, conocido por su defensa en casos de alto perfil político (como el de Keiko Fujimori), ha calado en un sector que se siente "perseguido" por el sistema de justicia.

