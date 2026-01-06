HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

María Corina Machado ofrece compartir su Nobel de la Paz con Donald Trump: “Queremos dárselo a él”

Para Machado, el derrocamiento de Nicolás Maduro fue un "gran paso para la humanidad" y para la "libertad".

María Corina Machado agradece a EE. UU. por la captura de Nicolás Maduro. Foto. AFP
María Corina Machado agradece a EE. UU. por la captura de Nicolás Maduro. Foto. AFP

La líder opositora, María Corina Machado, afirmó que desea compartir su Premio Nobel de la Paz con Donald Trump, como agradecimiento por la operación militar en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Machado señaló en una entrevista a la cadena Fox News, que el galardón recibido en octubre representa al pueblo venezolano y que, por ese motivo, considera que debe ser compartido con el presidente estadounidense.

“Como este es el premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, expresó. Machado también calificó a la intervención de EE. UU. como “un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.

TE RECOMENDAMOS

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

lr.pe

Machado y el futuro de Venezuela

Durante la entrevista, la dirigente opositora también se refirió al futuro político y económico de Venezuela. Dijo que, de llegar al poder, la oposición convertiría al país en un aliado estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad y energía, garantizaría la protección de la inversión extranjera y promovería el retorno de millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos años.

Trump ha optado por respaldar de forma condicional a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, en lugar de apoyar a la dirigente opositora, o a Edmundo González Urrutia, candidato. Tanto ella como González Urrutia sostienen que este último es el presidente legítimo del país.

El republicano ha manifestado sus dudas sobre el liderazgo de Machado, al afirmar que no cuenta con suficiente respaldo interno. Altos funcionarios de su administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron previamente sobre el riesgo de una mayor inestabilidad si Washington respaldaba directamente a la oposición venezolana.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, dijo Trump este fin de semana, después de que la misión terminara la misión en Venezuela. “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, agregó.

PUEDES VER: Edmundo González exige la "inmediata" liberación de los presos políticos venezolanos tras la caída de Maduro

lr.pe

El regreso pendiente a Venezuela

Machado permaneció en la clandestinidad durante más de un año tras las elecciones de 2024 y salió de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Aunque no asistió a la ceremonia oficial, viajó a Oslo para encontrarse con sus seguidores. En la entrevista, aseguró que planea regresar al país “lo antes posible”, sin revelar su ubicación actual.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina y expresó su disposición a colaborar con la administración estadounidense, al tiempo que Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Notas relacionadas
La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

LEER MÁS
Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

LEER MÁS
Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

LEER MÁS
The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

LEER MÁS
Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

LEER MÁS
¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo en EE.UU.?

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo en EE.UU.?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Mundo

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Nicolás Maduro EN VIVO: OEA en reunión extraordinaria por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Primer ministro de Groenlandia responde a la nueva amenaza de anexión de Trump y afirma que no cederán: “Ya basta”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025