María Corina Machado ofrece compartir su Nobel de la Paz con Donald Trump: “Queremos dárselo a él”

La líder opositora, María Corina Machado, afirmó que desea compartir su Premio Nobel de la Paz con Donald Trump, como agradecimiento por la operación militar en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Machado señaló en una entrevista a la cadena Fox News, que el galardón recibido en octubre representa al pueblo venezolano y que, por ese motivo, considera que debe ser compartido con el presidente estadounidense.

“Como este es el premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, expresó. Machado también calificó a la intervención de EE. UU. como “un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.

Machado y el futuro de Venezuela

Durante la entrevista, la dirigente opositora también se refirió al futuro político y económico de Venezuela. Dijo que, de llegar al poder, la oposición convertiría al país en un aliado estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad y energía, garantizaría la protección de la inversión extranjera y promovería el retorno de millones de venezolanos que abandonaron el país en los últimos años.

Trump ha optado por respaldar de forma condicional a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, en lugar de apoyar a la dirigente opositora, o a Edmundo González Urrutia, candidato. Tanto ella como González Urrutia sostienen que este último es el presidente legítimo del país.

El republicano ha manifestado sus dudas sobre el liderazgo de Machado, al afirmar que no cuenta con suficiente respaldo interno. Altos funcionarios de su administración, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron previamente sobre el riesgo de una mayor inestabilidad si Washington respaldaba directamente a la oposición venezolana.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, dijo Trump este fin de semana, después de que la misión terminara la misión en Venezuela. “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, agregó.

El regreso pendiente a Venezuela

Machado permaneció en la clandestinidad durante más de un año tras las elecciones de 2024 y salió de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Aunque no asistió a la ceremonia oficial, viajó a Oslo para encontrarse con sus seguidores. En la entrevista, aseguró que planea regresar al país “lo antes posible”, sin revelar su ubicación actual.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina y expresó su disposición a colaborar con la administración estadounidense, al tiempo que Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos de narcotráfico.