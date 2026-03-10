HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gustavo Petro denuncia “señales de fraude electoral” pese a que su partido alcanzó mayor cantidad de votos

En una publicación en X, el líder del partido de izquierda Pacto Histórico exigió a la Registraduría Nacional del Estado Civil el reconteo de votos en las mesas impugnadas.

Petro volvió a reafirmar su poder en Colombia.
| Composición LR | Jazmín Ceras

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , denunció en su cuenta de X “señales” de fraude en las elecciones de este domingo para elegir al Congreso. Aunque su partido, Pacto Histórico, ganó en las urnas, afirmó que hay quejas por diferencias entre “el preconteo y los escrutinios”.

La publicación del mandatario colombiano se produjo tras reportes de presuntos robos de curules en Nariño. Petro pidió que haya al menos un abogado en cada comisión escrutadora y mencionó denuncias similares en Santander, Sucre, Atlántico y Bogotá.

Se reaviva la lucha por el poder en Colombia

Los resultados de las elecciones de este domingo revelaron una tendencia distinta. El Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe , recuperó influencie y se posicionó como la segunda fuerzas más importante en el Senado con más de 3 millones de votos y un 15.6% de respaldo.

Estas cifras reflejan el regreso de dicho partido al centro del debate político tras haber estado relegado en los últimos años. A diferencia de otras fuerzas, como Partido Liberal, Alianza por Colombia y el Partido Conservador, verán limitada su capacidad en decisiones legislativas y la concentración de poderes estará entre las fuerzas uribistas y petristas.

Con casi la totalidad de los sufragios contabilizados, Pacto Histórico obtendrá 25 de los 102 escaños del Senado —cinco más que en las elecciones de 2022—, mientras que Centro Democrático alcanzará 17 y el resto se repartirá entre las demás organizaciones políticas.

Proponen regreso de Álvaro Uribe al Congreso

Álvaro Uribe no logró volver al Congreso, ya que su partido optó por impulsar nuevas figuras; sin embargo, el representante Andrés Guerra propuso que uno de los 17 senadores electos renuncie para facilitar su regreso a partir del 20 de julio.

Según Guerra, el objetivo es evitar que el expresidente se retire de la vida política. “Es indiscutible que lo necesitemos en el Senado. El Centro Democrático no se puede dar el gusto -con presidente o en la oposición- de no contar con Uribe. No lo podemos dejar jubilar”, declaró al diario Semana.

