Suiza congela los activos de Nicolás Maduro tras su arresto y extradición a Estados Unidos | Foto: Composición LR

Tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas, el Gobierno suizo anunció la congelación de los activos que el presidente venezolano y un grupo de sus allegados mantenían en Suiza. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que la medida afecta a 37 personas, aunque no ofreció detalles sobre el valor total de los bienes involucrados.

La disposición, que entrará en vigencia de forma inmediata y se extenderá por cuatro años, busca evitar la fuga de fondos potencialmente ilícitos. Esta acción se suma a las sanciones que Suiza ha aplicado a Venezuela desde 2018, como parte de sus esfuerzos por limitar las operaciones financieras de figuras vinculadas al régimen chavista.

Suiza congela activos vinculados a Maduro y pide solución pacífica para Venezuela

El Gobierno suizo aclaró que la congelación de activos no alcanza a los miembros del actual régimen venezolano. También aseguró que buscará devolver al pueblo de Venezuela cualquier fondo que haya sido adquirido de forma ilícita. La medida se dirige exclusivamente contra Nicolás Maduro y su círculo cercano, considerados personas políticamente expuestas, y tiene carácter preventivo para evitar el traslado de recursos fuera del país.

Las autoridades suizas calificaron la situación en Venezuela como volátil y advirtieron sobre la posibilidad de diversos escenarios en los próximos días. Ante ello, el Consejo Federal reiteró su llamado a la moderación y ofreció sus buenos oficios para facilitar una salida pacífica al conflicto. En su comunicado, destacó que la congelación de activos busca impedir que fondos ilegales se refugien en el sistema financiero suizo.