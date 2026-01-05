HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Donald Trump y la invasión a Venezuela | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y de 37 personas vinculadas a él tras su arresto en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos

Luego de que Estados Unidos arrestó al presidente venezolano Nicolás Maduro, Suiza congeló los activos del mandatario y de su círculo cercano, y aclaró que esta disposición no afecta a los miembros del actual régimen venezolano.

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro tras su arresto y extradición a Estados Unidos
Suiza congela los activos de Nicolás Maduro tras su arresto y extradición a Estados Unidos | Foto: Composición LR

Tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas, el Gobierno suizo anunció la congelación de los activos que el presidente venezolano y un grupo de sus allegados mantenían en Suiza. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que la medida afecta a 37 personas, aunque no ofreció detalles sobre el valor total de los bienes involucrados.

La disposición, que entrará en vigencia de forma inmediata y se extenderá por cuatro años, busca evitar la fuga de fondos potencialmente ilícitos. Esta acción se suma a las sanciones que Suiza ha aplicado a Venezuela desde 2018, como parte de sus esfuerzos por limitar las operaciones financieras de figuras vinculadas al régimen chavista.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Venezolano en Perú rompe en llanto al enterarse de la captura de Maduro: “Venezuela, vas a renacer”

lr.pe

Suiza congela activos vinculados a Maduro y pide solución pacífica para Venezuela

El Gobierno suizo aclaró que la congelación de activos no alcanza a los miembros del actual régimen venezolano. También aseguró que buscará devolver al pueblo de Venezuela cualquier fondo que haya sido adquirido de forma ilícita. La medida se dirige exclusivamente contra Nicolás Maduro y su círculo cercano, considerados personas políticamente expuestas, y tiene carácter preventivo para evitar el traslado de recursos fuera del país.

Las autoridades suizas calificaron la situación en Venezuela como volátil y advirtieron sobre la posibilidad de diversos escenarios en los próximos días. Ante ello, el Consejo Federal reiteró su llamado a la moderación y ofreció sus buenos oficios para facilitar una salida pacífica al conflicto. En su comunicado, destacó que la congelación de activos busca impedir que fondos ilegales se refugien en el sistema financiero suizo.

Notas relacionadas
Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro, pero exigen respetar la voluntad popular

Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro, pero exigen respetar la voluntad popular

LEER MÁS
Papa León XIV dice que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" tras la captura de Nicolás Maduro

Papa León XIV dice que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" tras la captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
¿Quién es Alvin Hellerstein, juez federal de Nueva York de 92 años que llevará el caso de Nicolás Maduro?

¿Quién es Alvin Hellerstein, juez federal de Nueva York de 92 años que llevará el caso de Nicolás Maduro?

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Mundo

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro es trasladado para comparecer por narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025