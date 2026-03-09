El líder republicano aseguró que los misiles y drones de Teherán están siendo destruidos. Foto: AFP.

Donald Trump aseguró que la guerra contra Irán se encuentra prácticamente terminada, al afirmar que el país islámico perdió gran parte de sus capacidades militares. Según el presidente estadounidense, las fuerzas persas ya no cuentan con marina, sistemas de comunicaciones ni fuerza aérea operativa.

Durante una entrevista telefónica con la cadena CBS, señaló que el desarrollo del conflicto avanza más rápido de lo previsto gracias a las operaciones que superaron el cronograma inicial de 4 a 5 semanas que planearon.

De acuerdo con sus declaraciones, los misiles de Teherán se han reducido a unos cuantos disparos dispersos, mientras que los drones están siendo destruidos de forma constante, incluso en los lugares donde son fabricados. “Si se observa bien, no les queda nada”, afirmó Trump.

Un final incierto de las acciones

No obstante, desde el Pentágono se ofreció una lectura distinta de la situación. La institución señaló que Estados Unidos apenas ha empezado a luchar, lo que sugiere que las actividades militares aún podrían prolongarse.

Consultado sobre la posibilidad de un pronto final del conflicto, el republicano evitó precisar una fecha y respondió con cautela. “(La fecha) Solo lo tengo claro yo, nadie más”, declaró al mismo medio, dejando abierta la incertidumbre.

Sin miramientos por el crudo

Por otra parte, ya durante una conferencia de prensa desde Florida, Trump advirtió que su nación responderá con dureza si Irán intenta bloquear el suministro de petróleo en la región. “No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial”, planteó el mandatario.

Además, lanzó una advertencia directa a las autoridades de la República Islámica y aseguró que ante cualquier intento de obstaculización “serán golpeados muy, muy duro”, e insistió en que deben evitar escalar las tensiones en la región. “Más les vale no jugar a ese juego”, añadió.