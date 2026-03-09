HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 9 de marzo | LR+ Noticias

Mundo

Trump asegura que la guerra en Irán está "prácticamente terminada", pero amenaza con "duro golpe" si bloquea el petróleo

Desde el Pentágono, la perspectiva es distinta: sugieren que Estados Unidos “apenas ha empezado a luchar”. El presidente afirmó que el conflicto avanza más rápido de lo previsto y que las operaciones están superando el cronograma inicial.

El líder republicano aseguró que los misiles y drones de Teherán están siendo destruidos. Foto: AFP.
El líder republicano aseguró que los misiles y drones de Teherán están siendo destruidos. Foto: AFP.

Donald Trump aseguró que la guerra contra Irán se encuentra prácticamente terminada, al afirmar que el país islámico perdió gran parte de sus capacidades militares. Según el presidente estadounidense, las fuerzas persas ya no cuentan con marina, sistemas de comunicaciones ni fuerza aérea operativa.

Durante una entrevista telefónica con la cadena CBS, señaló que el desarrollo del conflicto avanza más rápido de lo previsto gracias a las operaciones que superaron el cronograma inicial de 4 a 5 semanas que planearon.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LAS FLORES DE BACH: BENEFICIOS Y USOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

De acuerdo con sus declaraciones, los misiles de Teherán se han reducido a unos cuantos disparos dispersos, mientras que los drones están siendo destruidos de forma constante, incluso en los lugares donde son fabricados. “Si se observa bien, no les queda nada”, afirmó Trump.

PUEDES VER: Televisión local reporta que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, fue herido en guerra

lr.pe

Un final incierto de las acciones

No obstante, desde el Pentágono se ofreció una lectura distinta de la situación. La institución señaló que Estados Unidos apenas ha empezado a luchar, lo que sugiere que las actividades militares aún podrían prolongarse.

Consultado sobre la posibilidad de un pronto final del conflicto, el republicano evitó precisar una fecha y respondió con cautela. “(La fecha) Solo lo tengo claro yo, nadie más”, declaró al mismo medio, dejando abierta la incertidumbre.

Sin miramientos por el crudo

Por otra parte, ya durante una conferencia de prensa desde Florida, Trump advirtió que su nación responderá con dureza si Irán intenta bloquear el suministro de petróleo en la región. “No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial”, planteó el mandatario.

Además, lanzó una advertencia directa a las autoridades de la República Islámica y aseguró que ante cualquier intento de obstaculización “serán golpeados muy, muy duro”, e insistió en que deben evitar escalar las tensiones en la región. “Más les vale no jugar a ese juego”, añadió.

Notas relacionadas
Putin asegura "apoyo inquebrantable" al hijo de Alí Jamenei: "Rusia seguirá siendo un socio fiable"

Putin asegura "apoyo inquebrantable" al hijo de Alí Jamenei: "Rusia seguirá siendo un socio fiable"

LEER MÁS
Televisión local reporta que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, fue herido en guerra

Televisión local reporta que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, fue herido en guerra

LEER MÁS
Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es el nuevo Líder Supremo de Irán en medio de advertencias de EE. UU. e Israel

Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es el nuevo Líder Supremo de Irán en medio de advertencias de EE. UU. e Israel

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

LEER MÁS
Noruega califica de "acto de terrorismo" explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

Noruega califica de "acto de terrorismo" explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

LEER MÁS
Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es el nuevo Líder Supremo de Irán en medio de advertencias de EE. UU. e Israel

Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es el nuevo Líder Supremo de Irán en medio de advertencias de EE. UU. e Israel

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump asegura que la guerra en Irán está "prácticamente terminada", pero amenaza con "duro golpe" si bloquea el petróleo

Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

Mundo

La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

Putin asegura "apoyo inquebrantable" al hijo de Alí Jamenei: "Rusia seguirá siendo un socio fiable"

Investigan en Nueva York como "acto terrorista" el lanzamiento de explosivos al rededor de la residencia de Zohran Mamdani

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Simulador de voto Elecciones 2026: conoce la cédula de sufragio y practica cómo votar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025