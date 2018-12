Parlamento de Irlanda aprueba la legalización del aborto tras histórico referéndum

Irlanda a favor de la legalización del aborto. Este jueves, el Parlamento del país aprobó, por amplia mayoría, el proyecto de ley denominado "The Regulation of Termination of Pregnancy Bill" (Ley de Regulación de la Terminación del Embarazo), el mismo que derogará la prohibición constitucional de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La medida entrará en vigencia a partir de enero, pero antes será enviado al presidente Michael D. Higgins para su firma y promulgación.

Hace siete meses, el 25 de mayo, Irlanda acudió a las urnas y decidieron apoyar la legalización del aborto, puesto que el histórico referéndum demostró el apoyo del 66% de irlandeses. La cifra constituyó una evidencia del cambio cultural de un país de arraigada tradición católica.

El ministro de Salud de Irlanda, Simon Harris, saludó la aprobación de la legalización del aborto, a través de su cuenta de Twitter: "Hace poco más de 200 días, vosotros, el pueblo irlandés, votasteis por derogar la octava (enmienda de la Constitución irlandesa, que en 1983 grababa a fuego el tabú del aborto en Irlanda) para que cuidemos de las mujeres con compasión. Hoy hemos votado la ley que transformará (este deseo) en realidad", indicó.

Además, celebró "un voto que pone fin a los viajes solitarios, a la estigmatización y apoya las decisiones de las mujeres en nuestro país".

Just over 200 days ago, you, the people of Ireland voted to repeal the 8th so we could care for women with compassion. Today we have passed the law to make this a reality. A vote to end lonely journeys, end the stigma and support women’s choices in our own country