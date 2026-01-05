Desde el exilio, el líder opositor Edmundo González Urrutia aseveró que la "normalización" de Venezuela solo será posible "cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo el 28 de julio de 2024". Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso e insistieron en que González había ganado las elecciones frente a Nicolás Maduro, quien fue finalmente proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se publicaran los resultados detallados. La agencia AFP reportó que la proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y cerca de 2.400 detenidos.

"Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado", expresó González y, posteriormente, afirmó que la transición debe construirse con "firmeza, con respeto y con unidad nacional". Añadió que el país caribeño necesita "unidad para reconstruirse, sanar y garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo".

TE RECOMENDAMOS DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Edmundo Gonzales exige la liberación de los presos políticos tras la caída de Nicolas Maduro

González consideró que los presos políticos son "rehenes de un sistema de persecución". Previamente, señaló que se trata de "personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder".

Según la organización Foro Penal, que desde hace años documenta detenciones por motivos políticos en Venezuela, hasta el 29 de diciembre de 2025 se registraron 863 presos políticos, de los cuales 68 permanecen con paradero desconocido y 86 tienen nacionalidad extranjera. "Desde 2014 se han registrado 18.618 detenciones políticas en Venezuela", informó el organismo, que tras la captura de Maduro hizo un llamado "al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en el país".

"Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta", reafirmó González. En declaraciones a La República, el exdiputado venezolano y constituyente de 1999, Froilán Barrios, sostuvo que, tras la caída del exdictador, se debe proceder a la "liberación de todos los presos políticos en Venezuela", a modo de una amnistía.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que el régimen venezolano liberó a 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro en julio de 2024. La última liberación, confirmada por organizaciones civiles como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, se produjo en la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, la asociación civil Justicia Encuentro y Perdón cuestionó la cifra oficial y afirmó que solo se concretaron 33 liberaciones. En Navidad, el régimen también anunció la liberación de 99 presos políticos, pero Foro Penal precisó que, hasta el 30 de diciembre, solo se habían realizado 61 excarcelaciones. La mayoría de los detenidos permanecía en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, a aproximadamente una hora y media de Caracas.

La oposición venezolana sostiene que estas liberaciones forman parte de una estrategia de "puerta giratoria", que permite la salida de algunos presos mientras otros ingresan. Según denunciaron familiares a CNN, los excarcelados no tienen permitido salir de Venezuela, conceder entrevistas ni realizar declaraciones en redes sociales. Además, deben presentarse ante los tribunales cada 30 días y no pueden comunicarse entre sí. Estas restricciones figuran en las boletas de excarcelación entregadas a los liberados.

Edmundo Gonzales pide respetar la voluntad popular

Edmundo González explicó que la transición democrática se iniciará si se respeta la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024. "Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante", dijo en referencia al operativo militar de Estados Unidos que permitió la captura de Nicolás Maduro.

Froilán Barrios comentó que el "vacío de poder" debe ser llenado por la persona elegida como presidente en las elecciones del 28 de julio de 2024, y no por otro tipo de intervención o liderazgo no reconocido. "Por esa razón, no puede ser Rodríguez, quien es la vicepresidenta designada por Maduro. Eso significaría legitimar una violación de la Constitución por un presidente totalmente ilegítimo que asumió en un acto de usurpación el 10 de enero de 2025. Eso solo prolongaría y agravaría aún más la crisis de Venezuela", opinó, y advirtió que una "transición gatopardiana" encabezada por Rodríguez podría generar conflictos sociales en el país. El analista señaló que González debería asumir la presidencia de Venezuela.

El líder de la oposición sostuvo que la caída de Maduro constituye "un paso importante, pero no suficiente", y aseguró que "los últimos acontecimientos han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela". Finalmente, hizo un llamado "sereno y claro" a la Fuerza Armada Nacional para cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024.