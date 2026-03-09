HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 9 de marzo | LR+ Noticias

Economía

Crisis del gas: autorizan GNV para transporte de carga de alimentos e incluyen a más industrias

El incremento del suministro de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios permitió ampliar la priorización en la emergencia energética. Ahora podrán abastecerse camiones de carga que operan con GNV y más industrias, mientras se mantiene la prioridad para hogares y servicios esenciales.

Camiones de carga de materiales y alimentos entra en el orden de prioridad para abastecer GNV.
Camiones de carga de materiales y alimentos entra en el orden de prioridad para abastecer GNV.

A ocho días de la crisis energética desatada en Perú tras la rotura del ducto de Camisea operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), la distribuidora Cálidda informó que se habilitará el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) para camiones de carga que operan exclusivamente con este combustible que transportan alimentos y materiale. La medida también contempla la incorporación de algunas industrias dentro de la nueva priorización del suministro.

Únete a nuestro canal de política y economía

La disposición se adopta luego de que el volumen de gas disponible durante la emergencia aumentara de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios, lo que permitió ampliar el número de usuarios autorizados a acceder al recurso mientras continúan las restricciones en Lima y Callao.

TE RECOMENDAMOS

DÍA DE LA MUJER: ¿EL ESTADO LAS HA IGNORADO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Un solo ducto paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

lr.pe

De acuerdo con la actualización del orden de prioridades aprobada por el Ministerio de Energía y Minas mediante la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM-DGH, el suministro se organizará de la siguiente manera:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  1. Hogares y comercios, incluyendo servicios esenciales como hospitales, clínicas y comedores populares.
  2. Transporte pesado que funciona exclusivamente con GNV, entre ellos transporte público de pasajeros (no incluye taxis, combis, coasters, mototaxis, entre otros), camiones de carga de materiales y alimentos, cisternas que transportan combustibles y camiones compactadores de basura.
  3. Industrias con consumo menor a 20.000 metros cúbicos diarios vinculadas a la salud pública y la producción de alimentos, y actividades relacionadas como vidrio, plásticos, papel, cartón, farmacéuticas, entre otras.
  4. Empresas generadoras de electricidad fuera del SEIN, previa autorización del Comité de Operación Económica del Sistema.

PUEDES VER: "Si Petroperú fuera apoyado por el Gobierno no tendríamos un salto brutal en el precio de combustibles", afirma Alejandro Narváez

lr.pe

Según indicó Cálidda, para que las unidades de transporte pesado puedan abastecerse de GNV será necesario que el sistema INFOGAS active los chips correspondientes. Para ello, los propietarios deberán registrar sus vehículos —indicando placa, tipo de unidad y carga que transportan— a fin de que sean evaluados y habilitados.

Asimismo, la empresa señaló que entre el 9 y 10 de marzo se procederá a reconectar el servicio de gas natural a las industrias priorizadas, conforme al listado aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

Recordemos que la crisis del gas se originó tras la rotura del ducto de Camisea en la selva de Cusco, lo que obligó a restringir el suministro en la capital.

Notas relacionadas
Moody's: Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo

Moody's: Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo

LEER MÁS
"Si Petroperú fuera apoyado por el Gobierno no tendríamos un salto brutal en el precio de combustibles", afirma Alejandro Narváez

"Si Petroperú fuera apoyado por el Gobierno no tendríamos un salto brutal en el precio de combustibles", afirma Alejandro Narváez

LEER MÁS
Olla común en VMT cocina a leña ante incremento del precio de gas y productos en mercados: “No nos alcanza”

Olla común en VMT cocina a leña ante incremento del precio de gas y productos en mercados: “No nos alcanza”

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son ampayados y pasan el fin de semana juntos en Paracas: "Esto es reconciliación", afirmó Ric La Torre

Crisis del gas: autorizan GNV para transporte de carga de alimentos e incluyen a más industrias

Keiko Fujimori advierte: Fuerza Popular no dará la confianza si el Gobierno no anula clases virtuales

Economía

Petróleo modera su abrupta subida tras advertencia del G7: dólar cierra al alza en S/3,490 y Bolsa de Lima cae

Crisis por falta de GNV en Lima HOY: desabastecimiento en grifos, medidas del Minem y todo sobre la emergencia del gas natural

Moody's: Interrupción en el suministro de gas natural podría presionar la inflación en marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori advierte: Fuerza Popular no dará la confianza si el Gobierno no anula clases virtuales

Cómo será el debate presidencial 2026: formato, temas y todo lo que debes de saber

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025