Crisis del gas: autorizan GNV para transporte de carga de alimentos e incluyen a más industrias

Camiones de carga de materiales y alimentos entra en el orden de prioridad para abastecer GNV.

Camiones de carga de materiales y alimentos entra en el orden de prioridad para abastecer GNV.

A ocho días de la crisis energética desatada en Perú tras la rotura del ducto de Camisea operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), la distribuidora Cálidda informó que se habilitará el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) para camiones de carga que operan exclusivamente con este combustible que transportan alimentos y materiale. La medida también contempla la incorporación de algunas industrias dentro de la nueva priorización del suministro.

La disposición se adopta luego de que el volumen de gas disponible durante la emergencia aumentara de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios, lo que permitió ampliar el número de usuarios autorizados a acceder al recurso mientras continúan las restricciones en Lima y Callao.

TE RECOMENDAMOS DÍA DE LA MUJER: ¿EL ESTADO LAS HA IGNORADO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Un solo ducto paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

De acuerdo con la actualización del orden de prioridades aprobada por el Ministerio de Energía y Minas mediante la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM-DGH, el suministro se organizará de la siguiente manera:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Hogares y comercios, incluyendo servicios esenciales como hospitales, clínicas y comedores populares. Transporte pesado que funciona exclusivamente con GNV, entre ellos transporte público de pasajeros (no incluye taxis, combis, coasters, mototaxis, entre otros), camiones de carga de materiales y alimentos, cisternas que transportan combustibles y camiones compactadores de basura. Industrias con consumo menor a 20.000 metros cúbicos diarios vinculadas a la salud pública y la producción de alimentos, y actividades relacionadas como vidrio, plásticos, papel, cartón, farmacéuticas, entre otras. Empresas generadoras de electricidad fuera del SEIN, previa autorización del Comité de Operación Económica del Sistema.

Según indicó Cálidda, para que las unidades de transporte pesado puedan abastecerse de GNV será necesario que el sistema INFOGAS active los chips correspondientes. Para ello, los propietarios deberán registrar sus vehículos —indicando placa, tipo de unidad y carga que transportan— a fin de que sean evaluados y habilitados.

Asimismo, la empresa señaló que entre el 9 y 10 de marzo se procederá a reconectar el servicio de gas natural a las industrias priorizadas, conforme al listado aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

Recordemos que la crisis del gas se originó tras la rotura del ducto de Camisea en la selva de Cusco, lo que obligó a restringir el suministro en la capital.