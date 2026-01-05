HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Presentan demanda civil contra Maduro, Delcy Rodríguez y más funcionarios del chavismo por secuestros, torturas y otros cargos

La demandada contra líderes del chavismo fue presentada por un grupo de ciudadanos estadounidenses de Miami y está basada en la Ley Antiterrorista (ATA) y la Ley RICO.

Presentan una demanda civil contra Maduro y altos funcionarios del chavismo.
Presentan una demanda civil contra Maduro y altos funcionarios del chavismo.

Un grupo de ciudadanos estadounidenses de Miami presentó una demanda civil contra Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros miembros del régimen chavista, acusándolos de secuestro, tortura, narcotráfico y terrorismo de Estado.

Las víctimas señalan que el chavismo ha establecido un sistema sistemático de toma de rehenes, utilizando a ciudadanos estadounidenses como instrumentos de negociación para obtener alivios de sanciones, acuerdos petroleros, intercambios de prisioneros y concesiones políticas.

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El caso, con el número 25-cv-23652-DPG, fue presentado el 4 de enero de 2026 en el Tribunal del Distrito Sur de Florida (División de Miami) y representa un nuevo frente de presión judicial internacional tras la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en la madrugada del sábado.

PUEDES VER: Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

¿En qué leyes se fundamenta la demanda?

La demanda civil, encabezada por las firmas Mayer Brown LLP y Scale Law Partners LLC, expertas en litigios internacionales de derechos humanos, se basa en dos de los instrumentos más contundentes del derecho federal estadounidense: la Ley Antiterrorista (ATA) y la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que persigue a las organizaciones criminales.

En la demanda, el denominado "Cártel de los Soles" es considerado una entidad codemandada, colocándola al mismo nivel que Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), ambas acusadas de ser vehículos financieros del crimen trasnacional.

Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore y su familia, Jason Saad, Edgar José Marval y otros ciudadanos, entre ellos dos menores identificados como SMS y MSM. Estos acusados afirman haber sido víctimas de secuestros, torturas y persecuciones por parte de funcionarios vinculados al régimen y exigen indemnizaciones millonarias por los daños sufridos.

PUEDES VER: Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Nicolás Maduro tras la captura de Estados Unidos

La nueva presidenta involucrada en demanda civil

El texto de la demanda, que ha sido parcialmente revelado en redes sociales por el periodista David Alandete, señala a Delcy Rodríguez como vicepresidenta de facto de Venezuela desde 2018 y ministra de Economía y Finanzas entre 2020 y 2024. Durante ese tiempo, se alega que jugó un papel clave en "la consolidación del poder autoritario de Maduro".

La acusación también involucra a su hermano, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, y subraya que ambos fueron sancionados por la OFAC en 2018 debido a su participación en la represión política.

PUEDES VER: Hijo de Nicolás Maduro envía mensaje al exdictador en el Parlamento de Venezuela: "La patria está en buenas manos, papá"

Estas serían las consecuencias de proceder la demanda

Aunque la demanda no es de carácter penal, podría tener graves consecuencias financieras y diplomáticas. Si el tribunal decide declarar a los acusados en rebeldía, como piden los demandantes, el juez podría considerar comprobados los hechos presentados y emitir una sentencia civil ejecutable. Esto abriría la posibilidad de embargar activos y fondos congelados en el extranjero, como los que recientemente fueron bloqueados por Suiza.

Este proceso podría marcar el primer examen judicial federal sobre cómo funciona internamente el chavismo como una estructura criminal. Según analistas legales, la demanda no solo busca una compensación económica, "sino documentar judicialmente que el poder venezolano operó como una empresa mafiosa bajo fachada estatal”. 

