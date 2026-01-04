China expresó su “grave preocupación” por la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos el sábado. El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Washington de vulnerar la soberanía venezolana y el derecho internacional, exigiendo su “liberación inmediata” y una resolución de la crisis mediante “diálogo y negociación”.

En el mismo comunicado, se instó a las autoridades estadounidenses a garantizar la seguridad de Maduro y Flores, y a cesar las acciones que socavan al gobierno venezolano. Pekín destacó que dichas intervenciones contravienen los principios de la Carta de las Naciones Unidas y reiteró la necesidad de buscar una solución pacífica a través de la diplomacia.

China recomienda a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela

El gobierno chino recomendó este sábado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido al "aumento de los riesgos de seguridad" tras los recientes ataques militares de EE. UU. El aviso, emitido por la Cancillería, hace referencia a la creciente incertidumbre en el país. El comunicado no abordó las operaciones estadounidenses, pero mencionó la inestabilidad de la situación.

Las autoridades también instaron a los ciudadanos que ya se encuentran en suelo venezolano a extremar las precauciones, destacando que el personal chino está monitoreando la situación y ha reforzado las medidas preventivas. Se aconsejó evitar áreas de riesgo y contactar con la policía local o la embajada en caso de emergencia.

Maduro se reúne con líderes chinos antes de su captura

Nicolás Maduro se reunió con Qui Xiaoqi, enviado especial de Xi Jinping, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, ambos líderes reafirmaron la importancia de la cooperación bilateral, destacando la relación estratégica y el fortalecimiento de la alianza entre los dos países en varias áreas clave.

Maduro compartió su satisfacción a través de redes sociales, resaltando el apoyo mutuo entre las naciones. Sin embargo, a pesar de los elogios sobre la colaboración, pocas horas después, la intervención de Estados Unidos cambiaría el curso de su régimen.