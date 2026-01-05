La Asamblea Nacional de Venezuela concretó este lunes 5 de enero la reelección de Jorge Rodríguez como presidente del Poder Legislativo. La elección se dio en el marco de la instalación de la nueva legislatura para el período 2026-2031 y se logró gracias a la mayoría del chavismo dentro de la Cámara.

El liderazgo del Parlamento venezolano recayó sobre el hermano de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro y ocupa la presidencia interina del país sudamericano por 90 días. El legislador también se desempeña como el principal negociador del régimen.

Parlamento de Venezuela permanece bajo el control chavista

En el contexto marcado por el ataque de EE. UU. el 3 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo este lunes su sesión inaugural. La sesión, efectuada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, fue presidida inicialmente por Fernando Soto Rojas, el diputado de mayor edad, por lo que cumplió con lo estipulado en la normativa constitucional y el reglamento interno de la institución.

La permanencia de Jorge Rodríguez al frente de la jefatura del Parlamento garantiza al Partido Socialista Unido de Venezuela el dominio sobre la agenda legislativa. Actualmente, la principal cuestión política del país es determinar la asunción de Delcy Rodríguez como cabeza del Poder Legislativo tras la extradición de Maduro.

Hijo de Maduro se pronuncia en el Parlamento de Venezuela

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador, afirmó que su padre y la exprimera dama, Cilia Flores, regresarán a Venezuela "más pronto que tarde" desde Estados Unidos, donde se encuentran enfrentando procesos judiciales en la ciudad de Nueva York.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", declaró el diputado en la sede del Parlamento.