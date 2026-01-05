HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Donald Trump y la invasión a Venezuela | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Hermano de Delcy Rodríguez es reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela en nueva legislatura

La elección de Jorge Rodríguez ocurre en medio de tensiones internacionales, tras el ataque militar de EE. UU. en Caracas el pasado sábado 3 de enero de 2026.

Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, asumió la presidencia del Poder Legislativo.
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, asumió la presidencia del Poder Legislativo. | Foto: composición LR/AFP

La Asamblea Nacional de Venezuela concretó este lunes 5 de enero la reelección de Jorge Rodríguez como presidente del Poder Legislativo. La elección se dio en el marco de la instalación de la nueva legislatura para el período 2026-2031 y se logró gracias a la mayoría del chavismo dentro de la Cámara.

El liderazgo del Parlamento venezolano recayó sobre el hermano de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro y ocupa la presidencia interina del país sudamericano por 90 días. El legislador también se desempeña como el principal negociador del régimen.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Delcy Rodríguez asume la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro, pero exigen respetar la voluntad popular

lr.pe

Parlamento de Venezuela permanece bajo el control chavista

En el contexto marcado por el ataque de EE. UU. el 3 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela llevó a cabo este lunes su sesión inaugural. La sesión, efectuada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, fue presidida inicialmente por Fernando Soto Rojas, el diputado de mayor edad, por lo que cumplió con lo estipulado en la normativa constitucional y el reglamento interno de la institución.

La permanencia de Jorge Rodríguez al frente de la jefatura del Parlamento garantiza al Partido Socialista Unido de Venezuela el dominio sobre la agenda legislativa. Actualmente, la principal cuestión política del país es determinar la asunción de Delcy Rodríguez como cabeza del Poder Legislativo tras la extradición de Maduro.

PUEDES VER: Colombia, Chile, España, México y Brasil expresan su rechazo a las acciones militares de EE. UU. contra el régimen en Venezuela

lr.pe

Hijo de Maduro se pronuncia en el Parlamento de Venezuela

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exdictador, afirmó que su padre y la exprimera dama, Cilia Flores, regresarán a Venezuela "más pronto que tarde" desde Estados Unidos, donde se encuentran enfrentando procesos judiciales en la ciudad de Nueva York.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", declaró el diputado en la sede del Parlamento.

Notas relacionadas
António Guterres exige "respetar los principios de soberanía" en reunión de la ONU tras intervención de EE. UU. en Venezuela

António Guterres exige "respetar los principios de soberanía" en reunión de la ONU tras intervención de EE. UU. en Venezuela

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum rechaza la operación militar de EE. UU. en Venezuela: “América no pertenece a una potencia”

Claudia Sheinbaum rechaza la operación militar de EE. UU. en Venezuela: “América no pertenece a una potencia”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

LEER MÁS
Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

Los 2 países de América Latina que se unirían para intentar desafiar a Estados Unidos y China a nivel económico y tecnológico

LEER MÁS
América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

América Latina y sus 4 países que albergan una de las mayores reservas de agua de la Tierra de casi 2.000 metros de profundidad

LEER MÁS
Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Mundo

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro es trasladado para comparecer por narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025